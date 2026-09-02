TCL звинуватила Samsung у продажу звичайних LED-телевізорів під виглядом Mini LED

Китайський виробник телевізорів TCL звернувся з позовом до федерального суду Лос-Анджелеса проти Samsung, повідомляє Reuters. Причина — реклама телевізорів серії M. За словами позивача, корейська компанія приписала їм технологію Mini LED, якої там немає.

За версією TCL, Samsung узяла бюджетну модель зі своєї переробленої лінійки без технології Mini LED. Далі Samsung вивела цю модель на ринок під виглядом преміальної версії з технологією Mini LED і відповідною ціною. Ця технологія використовує значно менші світлодіоди, ніж звичайна LED-підсвітка. Це дає змогу точніше керувати яскравістю окремих ділянок екрана. Завдяки цьому, як стверджує TCL, зображення виходить якіснішим — з ширшим динамічним діапазоном і вищою контрастністю.

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TCL наполягає, що серія M не має жодного стосунку до технології Mini LED. За словами компанії, це лише переробена версія звичайних LED-телевізорів Samsung. Корейський виробник вивів нову лінійку на ринок у березні. Ціни на неї виявилися нижче за найдешевші Mini LED-моделі самої TCL, хоча в рекламі заявлялася підтримка цієї технології.

За твердженням TCL, у 2023–2025 роках вона продавала Mini LED телевізорів більше, ніж Samsung. Конкурент тоді не міг запропонувати зіставні моделі за подібною ціною. У попередньому раунді протистояння двох виробників перемогла, утім, саме Samsung. Мюнхенський суд заборонив TCL маркувати свої телевізори як QLED через відсутність відповідних технологій.

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Представник TCL заявив, що дешева продукція Samsung під виглядом Mini LED вдарила по продажах, репутації та технологіях компанії. «Ця давня історія про корпоративну жадібність увінчалася успіхом, тому що фіктивна продукція повернула Samsung частку ринку, яку вона вкрала у TCL і яку та завоювала з великими зусиллями», — заявив позивач. Раніше цього року TCL скоротила відставання від Samsung на світовому ринку телевізорів до одного відсоткового пункту.

Samsung заперечує звинувачення й обіцяє оскаржувати позов у суді. У компанії наголошують на впевненості в якості й точності описів своєї продукції. Провину там натомість перекладають на TCL. За версією Samsung, саме її неправдива реклама ввела покупців в оману і змусила платити за телевізори з фальшивим маркуванням замість справжньої якості зображення Mini LED.

TCL вимагає від суду заборонити Samsung використовувати назву Mini LED стосовно серії M. Крім того, компанія домагається грошової компенсації.