Угорська 4iG Group і SpaceX уклали в Бастропі (Техас) угоди про запуск мобільного супутникового сервісу Starlink Mobile та захищених рішень Sovereign Solutions. За словами компаній, це перша подібна угода в Європі, що поєднує обидва напрями в одній моделі співпраці.

З боку 4iG Group документи підписав голова і виконавчий директор Ґеллерт Ясаї, з боку SpaceX — президентка й головна операційна директорка Гвінн Шотвелл. 4iG Group і SpaceX називають цю комбінацію унікальною для регіону. Deutsche Telekom і Starlink також домовились про супутниковий 5G-зв’язок для смартфонів у Європі, підписавши угоду ще минулого березня. Однак сам сервіс запрацює лише у 2028 році, і аналога Sovereign Solutions в тій угоді немає.

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Starlink Mobile забезпечує пряме з’єднання зі звичайними LTE-сумісними телефонами без додаткового обладнання. Технологія доповнить мережі телеком-компаній 4iG Group в Угорщині та на Західних Балканах. Це стосується районів, де наземне покриття обмежене або відсутнє — зокрема гір і прибережних вод. Сервіс також підтримуватиме зв’язок абонентів під час надзвичайних ситуацій і тимчасових збоїв мобільної інфраструктури.

Спершу 4iG Group запустить комерційний сервіс першого покоління в Угорщині та Албанії. Ці країни приєднаються до кількох ринків, де Starlink Mobile вже доступний мільйонам користувачів на шести континентах. Графік запуску залежатиме від регуляторних, технічних і комерційних умов у кожній країні.

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Далі співпраця охопить наступне покоління технології — Starlink Mobile V2. Воно працюватиме на глобальних пріоритетних правах SpaceX у діапазоні 2 ГГц. Це додасть можливості негеостаціонарної мережі 5G (5G non-terrestrial network) — тобто зв’язку через супутники замість наземних веж. За словами Шотвелл, V2 дасть змогу передавати широкосмуговий інтернет напряму на мобільні телефони. Starlink Mobile V2 запустять в Угорщині, Албанії, Чорногорії та Північній Македонії.

Через Sovereign Solutions підрозділ 4iG Space and Defence Technologies (4iG S&D) та SpaceX розроблять інтегрований сервіс. Він поєднає розширений супутниковий зв’язок із наскрізним захистом переданих даних. Запуск запланований на наступний рік. Рішення надаватиме широкосмугове підключення та захищену мережеву інфраструктуру для потреб національної безпеки.

Угода узгоджується з профілем 4iG Group, який охоплює телекомунікації, космічні та оборонні технології. Група — найбільший угорський холдинг на ринках капіталу в цій сфері, її акції торгуються на Будапештській фондовій біржі. Штат компанії нараховує понад 11 тис. співробітників.