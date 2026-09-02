NASA доручило Blue Origin побудувати мережу зв’язку на Марсі

Новини
Orion Artemis II Optical Communications System
Художнє зображення Orion Artemis II Optical Communications System. Фото: NASA / Dave Ryan

NASA обрало Blue Origin постачальником телекомунікаційних послуг для Марса. Контракт вартістю до 700 млн доларів передбачає розробку високопродуктивного апарата для зв’язку на Марсі та в його околицях. Апарат має бути готовий до 31 грудня 2028 року.

Після запуску він ретранслюватиме наукові дані, зображення, навігаційну та іншу критично важливу інформацію космічних місій, що працюють на Марсі та навколо нього. Надійний канал зв’язку з планетою потрібен NASA насамперед для програми Artemis. У її межах агентство освоює Місяць як проміжний етап перед пілотованими польотами на Марс. Просування програми відбувається повільно, хоча цього року астронавти вже здійснили обліт Місяця. Що ближче місії підступатимуть до Марса, то більший обсяг даних доведеться передавати на Землю.

- Реклама -

Саме тому агентство заздалегідь подбало про окрему марсіанську мережу: Blue Origin стала переможцем тендеру, який NASA оголошувало на розробку орбітального супутника для зв’язку між Марсом і Землею.

Для Blue Origin це вже не перший контракт з NASA: компанія також розробляє посадкові модулі для місячних місій агентства. Водночас у травні стався вибух на стартовому майданчику, який Blue Origin використовує для ракетної програми New Glenn. Генеральний директор компанії пообіцяв відновити майданчик до кінця 2026 року. В NASA ж прогнозують, що це станеться не раніше 2028-го.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Starlink Mobile з’явиться в Угорщині та на Балканах

Угорська 4iG Group і SpaceX уклали перші в Європі угоди про Starlink Mobile та Sovereign Solutions. Компанії запустять сервіс в Угорщині та на Балканах.
Новини

Sony запустила на PS5 безплатний сервіс Live TV з понад 100 каналами

На PlayStation 5 запрацював безплатний сервіс Live TV з понад 100 телеканалами. Передплата PS Plus не потрібна, проте перегляд супроводжує реклама.
Новини

Starship здійснить перший орбітальний політ і виведе супутники Starlink V3

SpaceX подала до FCC заявку на запуск супутників Starlink V3 під час 14-го тестового польоту Starship. Запуск орієнтовно запланований на 15 вересня.
Новини

TP-Link представила перші споживчі роутери Wi-Fi 8

TP-Link показала на IFA 2026 перший у світі споживчий роутер Archer 9 Ultra та mesh-систему Deco 8 Ultra з підтримкою Wi-Fi 8 і швидкістю до 22 Гбіт/с.
Новини

Супутниковий зв’язок допоміг мандрівнику врятуватися під час зсуву в Непалі

Власник Huawei Mate X5 скористався вбудованим супутниковим зв'язком, щоб викликати рятувальний вертоліт після потужного зсуву на кордоні Непалу й Тибету.