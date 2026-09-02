NASA доручило Blue Origin побудувати мережу зв’язку на Марсі

NASA обрало Blue Origin постачальником телекомунікаційних послуг для Марса. Контракт вартістю до 700 млн доларів передбачає розробку високопродуктивного апарата для зв’язку на Марсі та в його околицях. Апарат має бути готовий до 31 грудня 2028 року.

Після запуску він ретранслюватиме наукові дані, зображення, навігаційну та іншу критично важливу інформацію космічних місій, що працюють на Марсі та навколо нього. Надійний канал зв’язку з планетою потрібен NASA насамперед для програми Artemis. У її межах агентство освоює Місяць як проміжний етап перед пілотованими польотами на Марс. Просування програми відбувається повільно, хоча цього року астронавти вже здійснили обліт Місяця. Що ближче місії підступатимуть до Марса, то більший обсяг даних доведеться передавати на Землю.

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Саме тому агентство заздалегідь подбало про окрему марсіанську мережу: Blue Origin стала переможцем тендеру, який NASA оголошувало на розробку орбітального супутника для зв’язку між Марсом і Землею.

Для Blue Origin це вже не перший контракт з NASA: компанія також розробляє посадкові модулі для місячних місій агентства. Водночас у травні стався вибух на стартовому майданчику, який Blue Origin використовує для ракетної програми New Glenn. Генеральний директор компанії пообіцяв відновити майданчик до кінця 2026 року. В NASA ж прогнозують, що це станеться не раніше 2028-го.