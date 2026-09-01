TP-Link представила перші споживчі роутери Wi-Fi 8

TP-Link представила у Берліні на виставці IFA 2026 свою першу лінійку домашніх пристроїв нового покоління, повідомляє TechRadar. Замість гонитви за піковою швидкістю компанія зробила ставку на стабільність з’єднання при великій кількості підключених пристроїв і слабкому сигналі.

Archer 9 Ultra — тридіапазонний роутер із сумарною швидкістю до 19 Гбіт/с і 18 вбудованими антенами. Заявлена площа покриття сягає близько 335 кв. м, а для європейської версії — близько 279 кв. м. Пристрій отримав і дротове підключення зі швидкістю до 10 Гбіт/с.

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Deco 8 Ultra розрахована на більші приміщення та побудована за принципом mesh-мережі. Комплект із трьох модулів підтримує три діапазони, зокрема 6 ГГц, а сумарна швидкість заявлена на рівні 22 Гбіт/с у США та 19 Гбіт/с у Європі. За даними TP-Link, такий комплект здатен покрити мережею площу до 910 кв. м і одночасно обслуговувати понад 200 пристроїв.

Головна відмінність Wi-Fi 8 від попереднього покоління — не в простому зростанні швидкості, а в стабільності з’єднання. Новий стандарт має краще справлятися з перевантаженою мережею, перешкодами від сусідніх пристроїв і зниженням якості сигналу на відстані. Для цього TP-Link використовує власну систему StabilityEngine. Вона динамічно розподіляє пропускну здатність між підключеними гаджетами та задіює додатковий канал, коли основний перевантажений.

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Це має зменшити падіння швидкості в мережах із великою кількістю смартфонів, комп’ютерів, телевізорів і пристроїв «розумного дому». Окремі технології також покликані зберігати стабільніше з’єднання на межі зони покриття.

Купувати такий роутер прямо зараз лише заради переходу на Wi-Fi 8 поки не найочевидніше рішення. Сам стандарт 802.11bn ще розробляється й остаточно не затверджений, а повноцінні клієнтські пристрої з його підтримкою — смартфони, ноутбуки — з’являться пізніше. Старі гаджети з Wi-Fi 7 та попередніми версіями стандарту продовжать працювати з новими роутерами, але не отримають усіх переваг Wi-Fi 8.

TP-Link уперше оголосила про комерційну лінійку Wi-Fi 8 ще в травні 2026 року, коли представила платформу Archer 8 і повідомила про плани випустити перші пристрої восени. Раніше компанія вже випробувала експериментальний зразок обладнання нового стандарту. Тепер вона перейшла від анонсу до демонстрації готових споживчих моделей.

Попередні замовлення на Archer 9 Ultra мають розпочатися 30 вересня в окремих регіонах, Deco 8 Ultra з’явиться пізніше. TP-Link також планує розширити лінійку Wi-Fi 8 портативним роутером Roam 8, підсилювачами сигналу та адаптерами. Ціни на нові пристрої поки не розкрили.