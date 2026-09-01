Супутниковий зв’язок допоміг мандрівнику врятуватися під час зсуву в Непалі

Мандрівник урятувався під час потужного зсуву в Непалі 26 серпня завдяки супутниковому зв’язку смартфона Huawei Mate X5. Про це чоловік розповів у коментарі під постом голови споживчого підрозділу Huawei Річарда Ю (Yu Chengdong) у Weibo, пише Huaweicentral.

Мобільний зв’язок та інтернет у районі катастрофи не працювали, тож чоловік увімкнув на смартфоні супутниковий зв’язок і текстові повідомлення. Ця функція з’єднала його із зовнішнім світом: він викликав вертоліт, який вчасно евакуював його в безпечне місце. Із самого коментаря випливає, що чоловік користується Huawei Mate X5 Collector’s Edition.

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«Я особисто пережив катастрофу — зсув і повінь у Непалі 26 серпня. Особливо вдячний за функцію супутникового зв’язку та SMS на моєму телефоні Huawei. Лише після катастрофи я усвідомив, що супутниковий зв’язок може рятувати життя», — написав користувач.

Huawei запровадила супутниковий зв’язок у масових смартфонах у 2022 році, коли підтримку китайської навігаційної системи BeiDou отримала серія Mate 50. Відтоді компанія розширювала можливості технології — від текстових повідомлень до двостороннього голосового зв’язку та передачі зображень. Раніше Китай також запустив сервіс надсилання SMS через супутники BeiDou для регіонів без мобільного покриття.

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Подібні рішення розвивають й інші виробники: індійський оператор BSNL разом із британською Inmarsat випустив супутниковий телефон вартістю 1400 доларів для регіонів без покриття мобільних мереж. Наступною в лінійці Huawei стане серія Mate 90, і які зміни вона принесе супутниковому зв’язку — поки невідомо.