Starlink увійшов до трійки лідерів за задоволеністю клієнтів серед провайдерів США

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Starlink у Бразилії
Фото: Starlink

Супутниковий сервіс Starlink уперше потрапив до щорічного рейтингу задоволеності клієнтів American Customer Satisfaction Index (ACSI). З результатом 76 балів зі 100 він посів третє місце серед 12 найбільших провайдерів не оптоволоконного інтернету США, йдеться в дослідженні індексу.

Вище за Starlink розташувалися лише два сервіси фіксованого 5G-доступу — Verizon 5G Home Internet із 79 балами та T-Mobile 5G Home Internet із 78. Обидва оператори разом з AT&T у травні оголосили про спільне підприємство для усунення «мертвих зон». Супутниковий оператор став єдиним представником свого типу підключення у трійці лідерів.

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Решта учасників рейтингу опинилися нижче, а найближчим переслідувачем став Cox із 72 балами. AT&T Internet, Spectrum і Xfinity набрали по 71. Замикають перелік Optimum і Xtream із 64 балами та Frontier Communications із 63. Таким чином, у цій категорії Starlink не поступився жодному кабельному чи DSL-провайдеру.

Середній показник сегмента становить 71 бал, тож сервіс SpaceX перевищив його на п’ять пунктів. Уся галузь інтернет-провайдерів США набрала 73 бали — на 1% більше, ніж роком раніше.

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Операторів оптоволоконного доступу ACSI оцінює окремо. Середній результат у цій категорії — 76 балів, рівно стільки ж, скільки отримав Starlink. Лідирує в ній AT&T Fiber із 79 балами.

Показовим результат робить і принципово інша інфраструктура сервісу — зв’язок з абонентами забезпечують супутники на низькій навколоземній орбіті, кількість яких перевищила 11 тисяч. Попри це за рівнем задоволеності клієнтів сервіс не поступається наземним мережам.

SpaceX водночас розширює присутність на телеком-ринку США. Компанія вивчає можливість купити частотний спектр в операторів або взяти участь в аукціоні FCC. Мета — запуск власного мобільного оператора.

Рейтинг 2026 року ACSI склала за опитуваннями з квітня 2025-го по березень 2026 року.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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