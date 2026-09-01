Sony запустила на PlayStation 5 безплатний сервіс Live TV on PS5 з понад 100 телеканалами, фільмами, серіалами, аніме та спортивними трансляціями. Передплата PlayStation Plus для перегляду не потрібна, однак контент супроводжує реклама.

Як пише The Verge, сервіс уже доступний власникам консолі у США. Наступною країною запуску стане Канада, точну дату Sony поки не називає.

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Live TV on PS5 працює за моделлю FAST (Free Ad-Supported Television) — безплатного потокового телебачення, яке фінансується показом реклами. Окрім каналів із безперервною трансляцією, користувачам пропонують бібліотеку відео на вимогу: фільми, серіали та аніме можна дивитися в будь-який час, а не лише за ефірною сіткою.

Для доступу потрібно перейти до розділу Media на головному екрані консолі та вибрати Live TV on PS5. Далі достатньо увійти до облікового запису PlayStation Network — встановлювати окремий застосунок не потрібно.

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Introducing Live TV on PS5

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На момент запуску сервіс пропонує канали та програми від Amazon MGM Studios, ABC News, ESPN, FOX, NBCUniversal, Lionsgate, NASCAR, NFL, UFC, Spotify і Crunchyroll. У спортивному розділі доступні FOX Sports, NBC Sports Now, NASCAR, UFC та NFL Channel. Останній цілодобово транслює програми про американський футбол, повтори матчів і висвітлення ігрових днів. Новинний блок містить ABC News Live, NBC News Now, FOX Weather і LiveNOW from FOX.

Окремі канали присвячені аніме «Наруто», «Сейлор Мун», Hunter × Hunter, Death Note, My Hero Academia та Black Clover. Частину з них Crunchyroll створила спеціально для Live TV on PS5. Новий безплатний каталог з’явився на тлі скорочення платного: влітку Sony вже видаляла сотні фільмів і серіалів із PlayStation Store через закінчення ліцензій.

Каталог залежить від регіону та з часом змінюватиметься. Sony обіцяє поступово додавати нові канали, тематичні добірки та прямі трансляції подій. Компанія також розглядає запуск в інших країнах, але не уточнює, чи з’явиться сервіс у Європі та Україні.

Підтримку телевізорів Sony Bravia планують додати до кінця 2026 року. Про запуск Live TV на PlayStation 4 компанія поки не повідомляла.