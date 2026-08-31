Vodafone Україна завершує об’єднання провайдерів «Фрінет» і Vega

Інтернет-провайдер «Фрінет» (торгова марка O3) з 1 вересня 2026 року остаточно об’єднається з провайдером Vega в межах групи компаній Vodafone Україна. Послуги інтернету та телебачення абонентам обох провайдерів надаватиме ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» під брендом Vega.

Про завершення об’єднання компанія попередила клієнтів на сайті O3. Якість зв’язку та швидкість підключення для абонентів не зміняться. Мережа й надалі забезпечуватиме гігабітний доступ до інтернету.

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Об’єднання брендів анонсували ще у червні 2025 року, а сам процес розтягнувся на кілька етапів. У квітні 2026-го Vodafone Україна викупила останні 9,4% акцій «Фрінет» за $2 млн і стала єдиним власником провайдера. Паралельно тривала реорганізація «Фрінет» з товариства з обмеженою відповідальністю в акціонерне товариство. 29 січня 2026 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала випуск акцій у межах цієї трансформації.

Передання абонентів «Фрінет» під обслуговування Vega відбувалося поетапно ще з грудня 2025 року. Спершу до Vega перейшли київські клієнти, підключені за технологією GPON. Потім — абоненти у Львівській та Івано-Франківській областях, а згодом у Дніпропетровській і Криворізькій філіях. Вересневе об’єднання під єдиним брендом стане завершальним етапом цього процесу.

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«Фрінет» працює на ринку інтернет-послуг із 2008 року. Провайдер будує мережі за технологією FTTx на 10- та 40-гігабітних оптоволоконних магістралях. Нині компанія обслуговує понад 150 тис. абонентів у Києві та десяти областях України. Vodafone Україна придбала контрольний пакет провайдера у 2023 році за 746 млн грн, а Vega (ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ») стала частиною групи ще раніше, у 2021 році.