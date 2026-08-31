Vodafone Україна завершує об’єднання провайдерів «Фрінет» і Vega

Новини
«Фрінет» і Vega завершили об'єднання

Інтернет-провайдер «Фрінет» (торгова марка O3) з 1 вересня 2026 року остаточно об’єднається з провайдером Vega в межах групи компаній Vodafone Україна. Послуги інтернету та телебачення абонентам обох провайдерів надаватиме ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» під брендом Vega.

Про завершення об’єднання компанія попередила клієнтів на сайті O3. Якість зв’язку та швидкість підключення для абонентів не зміняться. Мережа й надалі забезпечуватиме гігабітний доступ до інтернету.

- Реклама -

Об’єднання брендів анонсували ще у червні 2025 року, а сам процес розтягнувся на кілька етапів. У квітні 2026-го Vodafone Україна викупила останні 9,4% акцій «Фрінет» за $2 млн і стала єдиним власником провайдера. Паралельно тривала реорганізація «Фрінет» з товариства з обмеженою відповідальністю в акціонерне товариство. 29 січня 2026 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала випуск акцій у межах цієї трансформації.

Передання абонентів «Фрінет» під обслуговування Vega відбувалося поетапно ще з грудня 2025 року. Спершу до Vega перейшли київські клієнти, підключені за технологією GPON. Потім — абоненти у Львівській та Івано-Франківській областях, а згодом у Дніпропетровській і Криворізькій філіях. Вересневе об’єднання під єдиним брендом стане завершальним етапом цього процесу.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

«Фрінет» працює на ринку інтернет-послуг із 2008 року. Провайдер будує мережі за технологією FTTx на 10- та 40-гігабітних оптоволоконних магістралях. Нині компанія обслуговує понад 150 тис. абонентів у Києві та десяти областях України. Vodafone Україна придбала контрольний пакет провайдера у 2023 році за 746 млн грн, а Vega (ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ») стала частиною групи ще раніше, у 2021 році.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Ракета Falcon Heavy успішно вивела на орбіту телескоп Nancy Grace Roman

SpaceX запустила Falcon Heavy з телескопом Nancy Grace Roman від NASA. Це вже 13-й політ важкої ракети, і всі вони пройшли успішно.
Новини

Microsoft шукає студію для екранізації ігрових франшиз Xbox

Microsoft виставила на продаж єдиний пакет прав на екранізацію Halo, Diablo та World of Warcraft. Пропозицію вартістю понад $300 млн розглядають декілька студій.
Новини

Уламки китайської ракети Long March 6C можуть загрожувати супутникам Starlink

Радари LeoLabs зафіксували від кількох десятків до кількох сотень уламків китайської ракети Long March 6C на орбіті 500–520 км, де працює Starlink.
Новини

Sony Music та Warner Music подали позов до Anthropic

Sony Music та Warner Music подали позов до Anthropic за незаконне використання музики для навчання Claude. Компанії вимагають до 150 тис. доларів за кожен твір.
Новини

Україна просить МСЕ заблокувати роботу російських супутників «Рассвет» над своєю територією

Україна попросила міжнародний союз зв'язку заблокувати над своєю територією роботу російських супутників «Рассвет». Київ вважає, що вони можуть мати військове призначення.