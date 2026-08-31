Уламки китайської ракети Long March 6C можуть загрожувати супутникам Starlink

Радари компанії LeoLabs, яка відстежує космічне сміття, зафіксували від кількох десятків до кількох сотень уламків китайської ракети Long March 6C, запущеної цього тижня. Уламки опинилися на орбіті висотою 500–520 км, де працює понад 8500 супутників Starlink, пише PCMag.

Ракета Long March 6C цього тижня успішно вивела на орбіту сім супутників, але її верхній ступінь розпався на навколоземній орбіті, свідчать дані каліфорнійської компанії LeoLabs. Уламки вперше виявив 26 серпня радіолокаційний пункт LeoLabs у Західній Австралії. «Ми швидко підтвердили цю подію під час повторного прольоту над нашим радіолокаційним пунктом у Новій Зеландії. За нашими оцінками, утворилося від кількох десятків до кількох сотень уламків», — повідомили в компанії.

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LeoLabs ще не завершила аналіз і не оприлюднила остаточного висновку. Утім, компанія вже зазначила: виходячи з аналогічних випадків фрагментації, уламки цієї події можуть становити небезпеку зіткнення для будь-якого апарата на висоті до 1000 км. Сам корпус ракети перебуває на висоті від 396 до 482 км, тоді як уламки, за опублікованими LeoLabs зображеннями, — на висоті від 500 до 520 км.

Ця висота критична для угруповання Starlink. Цього року SpaceX почала переводити понад 4000 своїх супутників на орбіти висотою 480 км, і зараз у діапазоні від 460 до 490 км перебуває вже понад 8500 апаратів — найгустіша частина угруповання, яке загалом налічує понад 11 тисяч супутників.

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Усі супутники Starlink мають вбудовані двигуни, що дозволяють їм маневрувати й уникати зіткнень: з грудня 2025 року по травень 2026 року вони виконали понад 207 тисяч таких маневрів — близько 40 на кожен апарат. Крім того, SpaceX розробила систему управління рухом Stargaze, яка використовує датчики на супутниках для виявлення та відстеження інших об’єктів на орбіті.

Це не перший подібний випадок: уламки на орбіту потрапляли й після запусків ракет Long March 6A у 2022 та 2024 роках. За оцінкою LeoLabs, фрагменти нинішньої ракети зійдуть з орбіти лише через кілька років. До того операторам космічних апаратів доведеться вживати додаткових заходів для уникнення зіткнень. Точнішу інформацію про масштаб події компанія обіцяла оприлюднити найближчими днями.