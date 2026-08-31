Sony Music та Warner Music подали позов до Anthropic

Видавничі підрозділи Sony Music та Warner Music подали позов проти Anthropic. Компанію звинувачують у незаконному використанні захищених авторським правом музичних творів для навчання моделей Claude, пише Axios.

Видавці подали позов на 48 сторінок у п’ятницю, 28 серпня, до Окружного суду США Північного округу Каліфорнії. Відповідачами у справі, окрім самої Anthropic, стали гендиректор компанії Даріо Амодеї та співзасновник Бенджамін Манн.

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Видавці звинувачують Anthropic в організації «зухвалої кампанії» з незаконного завантаження музичних творів через торренти. За їхніми словами, компанія скопіювала тисячі композицій, захищених авторським правом, для розробки серії моделей Claude. Видавництва вимагають компенсацію до 150 тис. доларів за кожен твір. Окрему вимогу вони висувають через вбудовані в пісні дані про автора та умови використання — за твердженням позивачів, Anthropic видаляла ці мітки. За кожен такий випадок видавці вимагають ще до 25 тис. доларів.

Частина юристів у цій справі представляє також Concord Music Group та Universal Music Group. Ці компанії подали окремий позов проти Anthropic ще в січні. Раніше ті самі юристи представляли інтереси письменників у справі Bartz проти Anthropic. Вона завершилася мировою угодою на 1,5 млрд доларів, яку наприкінці липня затвердив федеральний суд у Сан-Франциско.

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У межах угоди Bartz суд визнав, що навчання ШІ на книгах підпадає під добросовісне використання за законом про авторське право. А ось придбання цих книг піратським шляхом — ні. «Ми досягли цієї угоди у 2025 році — після того, як суд ухвалив знакове рішення, що навчання ШІ на книгах є добросовісним використанням», — заявила заступниця генерального радника Anthropic Апарна Шрідхар. За її словами, це рішення спирається на закон про авторське право, який діє й сьогодні.

В Anthropic заперечують звинувачення видавців музики. «Ми не погоджуємося з твердженнями видавців», — повідомив представник компанії. Anthropic має намір рішуче захищатися в суді.

Позов проти Anthropic — не єдиний крок Sony у боротьбі з використанням музики штучним інтелектом. Ще у лютому компанія розробила технологію для виявлення оригінальних музичних творів у композиціях, згенерованих ШІ.

Правовласники судяться через незаконне використання захищеного контенту й з іншими розробниками ШІ. Торік Warner Bros. Discovery подала до суду на сервіс Midjourney за незаконне використання образів персонажів для генерації зображень.