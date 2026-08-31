Запуск віртуального мобільного оператора U Mobile не змінить розклад сил на мобільному ринку України та залишиться нішевим продуктом для чинних абонентів «Укртелекому». Про це в коментарі Mediasat розповів телеком-експерт і консультант з цифрових технологій Олександр Глущенко.

«Укртелеком» анонсував власного віртуального оператора наприкінці серпня 2026 року. 27 серпня компанія відкрила передзамовлення SIM-карт U Mobile. Тарифна лінійка отримала назву «Сімка». Заявку можна залишити або на окремий мобільний тариф, або на пакет «Оптика+Сімка».

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За словами Глущенка, подібний бандл компанія мала запустити ще близько двадцяти років тому. Тоді «Укртелеком» лише починав масово надавати фіксований інтернет за технологією xDSL. Його мобільний оператор Utel був на той час єдиним у країні власником ліцензії на 3G.

Сьогодні компанія має розгалужену магістральну інфраструктуру та мережу фіксованого інтернету xGPON. Протяжність оптики за підсумками першого півріччя 2026 року перевищила 95 тисяч кілометрів. Технічне покриття охоплює сотні тисяч домогосподарств, зокрема в невеликих містах і селищах. Водночас на цих самих територіях працюють десятки інших провайдерів, включно з «великою трійкою». Тому абонент уже давно не прив’язаний до одного постачальника послуг.

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Саме звідси, вважає експерт, і випливає мотив запуску. «Запуск U Mobile виглядає як запізніла, але логічна спроба захистити власну абонентську базу від відтоку — churn rate — та прив’язати клієнта ще до однієї якірної послуги», — зазначив Олександр Глущенко. Абонент, який має обидві послуги в межах одного пакета, рідше змінює фіксованого провайдера. Для компанії це також спосіб підвищити середній дохід з абонента (ARPU).

Дискусійним експерт вважає інше — окремий суббренд на тлі існування «ТриМобу». У «Укртелекому» вже був мобільний актив, ліцензія та історія роботи на ринку. Була й сформована абонентська база, хай і невелика. Тому виникає логічне питання, чому компанія створює новий бренд, а не перезапускає «ТриМоб». Можливо, стара назва надто міцно асоціюється із застарілою 3G-епохою і не має достатнього маркетингового потенціалу, припускає Глущенко. Але новий бренд означає додаткові витрати на позиціювання, маркетинг, канали продажів і формування довіри абонента.

Конкурентних переваг перед «великою трійкою» експерт у нового оператора не бачить. «Особливо нічим. На давно сформованому й перенасиченому мобільному ринку U Mobile навряд чи зможе запропонувати щось принципово нове порівняно з „Київстаром“, Vodafone чи lifecell», — сказав він. Цільова аудиторія проєкту — передусім чинна абонентська база «Укртелекому». Це користувачі фіксованого інтернету за технологіями xDSL та xPON і GPON.

Сама модель для України не нова. За словами Глущенка, абоненти мобільного зв’язку фактично крос-субсидують фіксовані послуги. Оператор продає пакет дешевше, ніж суму двох окремих сервісів. Нижчу маржу одного напряму він компенсує доходами або лояльністю клієнта в іншому. Мета — не заробити на кожній окремій SIM-карті, а втримати домогосподарство у власній екосистемі.

Утримати абонента U Mobile, за оцінкою експерта, може кілька речей. Передусім це бандл «мобільний зв’язок плюс фіксований інтернет», у якому дві послуги коштують помітно дешевше. Далі — уніфікований білінг і єдиний рахунок за домашній інтернет та мобільний зв’язок. Абонент отримує один особовий рахунок, одну підтримку й один канал оплати. Глущенко згадує також потенційні персональні знижки для чинних клієнтів «Укртелекому». Їх можуть давати під час підключення оптики, переходу з xDSL чи продовження користування фіксованим інтернетом, а також на доступ до Megogo. Окремий аргумент — дзвінки через інтернет (SIP і VoWiFi) під час віялових відключень чи блекаутів.

Проте за якістю мережі, покриттям чи технологічним лідерством U Mobile з «великою трійкою» не конкуруватиме. Як віртуальний оператор (MVNO) він залежатиме від мережі базового оператора. Особливо відчутно це буде під час можливих блекаутів чи віялових відключень. «Тому його реальна конкурентна перевага — не власне мобільний зв’язок, а ціна пакета та прив’язка SIM-карти до вже наявної послуги фіксованого інтернету „Укртелекому“», — сказав Глущенко.

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Сама конвергенція фіксованого та мобільного зв’язку (FMC) — давно усталений світовий стандарт розвитку телекому. В Україні цей тренд роками успішно експлуатують саме мобільні оператори. Вони активно розбудовують власну оптику та поглинають фіксованих провайдерів. Досить згадати купівлю групою Vodafone операторів Vega та FreeNet, придбання «Датагруп-Воля» холдингом DVL / lifecell і скуповування «Київстаром» часток у локальних гравцях на кшталт «Шторму» та LanTrace. Тепер, зауважує експерт, спостерігається зворотний процес. Великий фіксований гравець уже вдруге в історії намагається зайти на територію мобільних операторів.

В умовах енергетичної кризи та блекаутів модель «Оптика плюс Сімка» виглядає особливо привабливою. GPON-інтернет став для українців критично важливою базовою потребою, бо не залежить від електромережі. З павербанком для роутера й оптичного термінала (ONT) зв’язок у квартирі чи будинку працює годинами. «Укртелеком» має намір поєднати мобільний зв’язок з оптичним інтернетом GPON у конвергентних пакетах. Якщо оператор гарантує стабільний GPON удома і дає мобільний зв’язок у тому ж пакеті за привабливою ціною, це сильний аргумент на його користь, вважає Глущенко. Підсилити позицію можуть конвергентні сервіси на кшталт корпоративної чи домашньої IP-телефонії на базі мобільного номера.

Ілюзій щодо перетоку абонентів експерт водночас не плекає. Масового переходу від «великої трійки» заради нової SIM-карти, за його словами, не відбудеться. «FMC-бандл працює як магніт лише в один бік. Клієнт обирає якісного, енергостійкого фіксованого провайдера, а мобільний зв’язок стає приємним і фінансово вигідним додатком до нього», — пояснив він.

Не варто відкидати й стратегічний контекст угод зі злиття та поглинання. Оператора фіксованого зв’язку з інтегрованою базою мобільних абонентів і робочою FMC-моделлю можна продати значно дорожче, ніж класичного провайдера. Глущенко нагадує, що структури Ріната Ахметова неодноразово легко виходили з непрофільних активів за вигідної пропозиції. «„Укртелеком“ цілком може очікувати аналогічний сценарій, якщо хтось із представників „великої трійки“ запропонує за такий готовий конвергентний бізнес гідну ціну», — сказав експерт.

Тектонічних зсувів чи руйнування олігополії «великої трійки» він при цьому не прогнозує. Мобільний ринок України давно перенасичений — рівень проникнення SIM-карт перевищує 120–130%. Населення через війну скоротилося, і за кожного абонента триває запекла боротьба. U Mobile експерт називає класичним нішевим, комплементарним продуктом. Його першочергове завдання — обслуговувати поточну клієнтську базу «Укртелекому». Ідеться про B2C-сегмент домашнього інтернету та B2B-клієнтів, які беруть корпоративні рішення «під ключ».

Щодо потенційної абонентської бази Глущенко дає обережну оцінку. «Якщо за два-три роки проєкт залучить до 100 тисяч активних абонентів, для української моделі MVNO це буде колосальним успіхом», — сказав він. Для фінансових показників «Укртелекому» такі абоненти стануть відчутною подушкою безпеки. Вони також забезпечать зростання валового доходу.

Повернення до старого бренду експерт називає безперспективним. «ТриМоб» історично пройшов еволюцію через бренди Utel і «Мобільний ОГО». Глущенко вважає його технологічним і маркетинговим реліктом початку 2010-х років. Свого часу проєкт створювався під ексклюзивну ліцензію на 3G стандарту UMTS, єдину в країні. Мета була цілком очевидна — задорого продатися комусь із «великої трійки» або залучити великого зовнішнього інвестора. Проте після 2015 року 3G, а згодом і 4G повноцінно запустили всі ключові оператори. «ТриМоб» миттєво втратив унікальність і будь-яку комерційну привабливість. Згодом він здав частоти й перетворився на віртуального оператора, який працює на чужій мережі.

У масовій свідомості бренд асоціюється з давно минулою епохою USB-модемів. Більшість сучасних користувачів узагалі ніколи не чули про оператора із цією строкатою низкою назв. До того ж репозиціювання, масштабний ребрендинг і спроба відмити репутацію старого продукту з 60-тисячною базою часто обходяться дорожче за запуск нового бренду з нуля. U Mobile натомість пропонує свіжу візуальну мову й просту зрозумілу лінійку «Сімка». Він орієнтований на смартфони, сучасні тарифи та пряму інтеграцію з цифровими сервісами й оптичним інтернетом «Укртелекому».

Юридично та технічно «ТриМоб» цілком може залишатися ліцензійним холдингом і номерним ресурсом. Він здатний стати й операційним фундаментом для реалізації MVNO-схеми всередині групи компаній. «Проте з погляду ринку, публічного позиціювання та продажів вихід під брендом U Mobile — це єдино правильне рішення, що дозволяє вибудовувати діалог з абонентом із чистого аркуша», — підсумував Олександр Глущенко.