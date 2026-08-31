Microsoft шукає студію для екранізації ігрових франшиз Xbox

Microsoft шукає одного партнера для довгострокової угоди на екранізацію понад десятка франшиз Xbox, повідомляє ScreenRant з посиланням на журналіста Puck Метью Беллоні. На відміну від PlayStation, де права на кожну франшизу зазвичай дістаються окремій студії, Microsoft хоче зосередити портфоліо в руках однієї компанії.

До пакета нібито входять Halo, World of Warcraft, The Elder Scrolls і Diablo, однак повний перелік франшиз поки не розкрито. До нього не увійдуть щонайменше три франшизи, права на які Microsoft уже розподілила окремо. Це Fallout, серіал за яким випускає Amazon, Call of Duty, закріплена за Paramount, і Gears of War, права на фільм і мультсеріал за якою належать Netflix. Окремо Xbox спільно з продюсерською компанією Hisako Films розробляє екранізацію Sea of Thieves, анонсовану в червні.

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Пропозицію вже розглядають Netflix, Paramount і Universal. Запропонована сума змусила щонайменше одного потенційного покупця засумніватися в доцільності угоди. Представники всіх трьох компаній, як і Microsoft, відмовилися коментувати цю інформацію.

У портфоліо Xbox вже є кілька проєктів для телебачення та кіно на різних стадіях. Amazon Prime Video випустив два сезони серіалу за мотивами Fallout і готує третій, а Paramount працює над фільмом Call of Duty, вихід якого в кінотеатрах запланований на 2028 рік. Серіал Halo скасували після двох сезонів. Практику пакетних угод на кілька франшиз одразу вже випробувала Universal Pictures, яка екранізує одразу десять класичних ігор Atari.