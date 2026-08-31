Ракета Falcon Heavy успішно вивела на орбіту телескоп Nancy Grace Roman

SpaceX запустила важку ракету Falcon Heavy з космічним телескопом NASA Nancy Grace Roman на борту — з першої спроби, без жодних перенесень, пише Space.com. Старт відбувся 30 серпня о 14:26 за московським часом з майданчика LC-39A Космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Це вже 13-й політ Falcon Heavy — і всі попередні також завершилися успішно. Одразу після старту два бічні прискорювачі відокремилися від центрального блока й повернулися на Землю. Обидва приземлилися на майданчиках бази Космічних сил США на мисі Канаверал, тоді як центральний блок у цій місії не повертався.

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Верхній ступінь ракети разом із телескопом досяг початкової орбіти. Після цього двигун увімкнувся вдруге, щоб сформувати потрібну траєкторію польоту. SpaceX повідомила про штатне виведення апарата. Відокремлення обсерваторії від ракети було заплановано приблизно через 31 хвилину після старту.

Кінцевою точкою подорожі стане околиця другої точки Лагранжа системи Сонце — Земля (L2) за 1,5 млн км від Землі. Там-таки працює й космічний телескоп James Webb.

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Falcon Heavy не єдина важка ракета такого класу — подібний багаторазовий носій розробляють і в Європі.

Nancy Grace Roman призначений для масштабних оглядів Всесвіту, пошуку екзопланет, вивчення природи темної енергії та еволюції зірок і галактик. Головна перевага обсерваторії — надзвичайно широке поле зору. За один сеанс телескоп здатний охопити ділянку неба приблизно у 100 разів більшу, ніж Hubble. За оцінками NASA, він проводитиме великі огляди неба більш ніж у 1000 разів швидше за «Габбл».

У рамках основної наукової програми Roman має зібрати дані про понад 2 млрд галактик. Лише за місяць спостережень за Чумацьким Шляхом телескоп потенційно зможе зареєструвати до 20 млрд зірок. Це створить найбільший каталог астрономічних об’єктів.

Обсерваторію названо на честь Ненсі Грейс Роман — першої головної астрономки NASA. Вона відіграла ключову роль у становленні космічної астрономії та отримала прізвисько «мати “Габбла”».

Основна місія Nancy Grace Roman розрахована на п’ять років після початку наукової роботи. NASA розраховує, що за умови справності обсерваторії її експлуатацію вдасться продовжити ще приблизно на п’ять років.