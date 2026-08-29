Україна просить МСЕ заблокувати роботу російських супутників «Рассвет» над своєю територією

Україна офіційно звернулася до Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) з вимогою виключити свою територію із зон обслуговування російської військової супутникової системи «Рассвет» у всіх діапазонах частот. Відповідну ноту передали до Бюро радіозв’язку МСЕ через представництво України при ООН у Женеві, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Вимога стосується всіх променів мереж «Рассвет» у кожній смузі частот. Йдеться про російську військову супутникову систему, яку Москва розгортає як аналог американського Starlink. Київ наголошує: використання таких супутників над українською територією може мати не цивільне, а військове призначення.

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За словами Сибіги, мета Росії у використанні «Рассвета» над Україною очевидна. «Ми закликаємо всіх партнерів підтримати нашу позицію та вжити всіх можливих заходів для блокування роботи „Рассвета“ — не лише над суверенною територією України, а й над суверенними територіями інших країн», — написав очільник МЗС.

Міністр додав, що Україна продовжить дипломатичні контрзаходи проти російської супутникової системи. Він також подякував Міністерству цифрової трансформації та Держцентру радіочастот за координацію роботи над зверненням.

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Систему «Рассвет» розробляє російська компанія «Бюро 1440». Проєкт має забезпечити супутниковий зв’язок на низькій навколоземній орбіті. Росія вже вивела на орбіту перші апарати угруповання, а в липні запустила другу групу супутників.