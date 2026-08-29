Starlink дозволив виводити реферальну винагороду на банківський рахунок. В Україні поки ні

Starlink дозволив абонентам отримувати реферальну винагороду прямим переказом на банківський рахунок. За кожного нового користувача, який під’єднається за унікальним посиланням, чинний клієнт може отримати до 100 доларів готівкою замість кредиту на оплату послуги. Сума залежить від країни, йдеться в повідомлені на сайті компанії.

Обрати спосіб виплати можна в особистому кабінеті, у розділі Referral Reward Types на вкладці «Реферальні». Раніше винагорода видавалася лише як кредит на обслуговування, який списувався з наступного рахунку. Тепер, де доступна готівкова опція, можна прив’язати банківський рахунок. До нього перемикаються всі майбутні виплати. Кредит на обслуговування лишається варіантом за замовчуванням для тих, хто не змінював налаштування.

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Винагорода нараховується, коли запрошений абонент оплатить два місяці підписки. Сама виплата — незалежно від обраної форми — надходить приблизно через 60 днів після активації його тарифу. Програма поширюється лише на чинних клієнтів з активним тарифом Домашній або Мандрівний. Реферали при цьому мають бути в межах однієї країни.

Готівкова винагорода вже доступна у понад 60 країнах, зокрема у США, Польщі, Молдові, Литві та Вірменії. В Україні цієї опції поки немає. Місцеві абоненти, як і раніше, отримують реферальну винагороду лише у вигляді кредиту на обслуговування. Такі самі умови діють в усіх країнах, які не увійшли до переліку.

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Раніше Starlink прямо попереджала, що використання реферальних посилань виключно для заробітку порушує умови обслуговування. Це могло призвести до блокування облікового запису. З появою прямих грошових виплат ця межа стає розмитішою. Незалежні установники та реселери у сільській місцевості отримують фінансовий стимул підключати якомога більше нових клієнтів. Фактично вони перетворюються на канал продажів компанії.

У Європі реферальну програму вже змінювали раніше. Безплатний місяць передплати для того, хто запрошував, замінили на «сервісні кредити» еквівалентної вартості. Чи стане готівкова виплата доступною і в Україні, компанія не повідомляла.