Google випустила відеогенератор Gemini Omni 1.1 Flash, який продовжує сцени без втрати їхньої логіки

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Gemini Omni 1.1 Flash

Google представила модель штучного інтелекту для генерації відео Gemini Omni 1.1 Flash. Розробка дає розробникам більший контроль над тим, що відбувається між першим і останнім кадром згенерованого ролика.

Головне нововведення моделі — здатність запам’ятовувати вже наявне відео, коли отримує вказівку продовжити сцену. Gemini Omni 1.1 Flash спирається не лише на останні кадри, а й на 10 секунд попереднього відеоматеріалу. Це допомагає їй зберігати персонажів, оточення та загальний напрямок сцени узгодженими. Моделі не доводиться вгадувати, що має статися далі.

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Розширився й набір можливостей для продовження вихідних сцен. Відео можна подовжувати фрагментами по 10 секунд, доки загальна тривалість ролика не досягне 40 секунд. Порівняно з традиційним відео цей проміжок може здатися не надто тривалим. Утім він відкриває ширший набір можливостей для генерації послідовностей за допомогою ШІ з заданими початком, серединою та кінцем.

Користувач може надати перший і останній кадри. Gemini Omni 1.1 Flash самостійно згенерує все необхідне для їхнього з’єднання. Це може бути рух камери навколо об’єкта, плавне масштабування композиції або зациклене відео. Моделі можна надіслати до трьох секунд реального відео для додаткового візуального контексту. Вона, наприклад, самостійно зобразить появу персонажа у згенерованій сцені.

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На етапі підготовки попередніх матеріалів максимальна якість відео не потрібна. Їх можна генерувати в роздільній здатності 360p. Це дозволяє моделі працювати на 60% швидше, ніж у 720p, і втричі дешевше. Розробники можуть протестувати задум, скоригувати підказки й опрацювати кілька версій. Коли результат виявиться оптимальним, Gemini Omni 1.1 Flash створить відео в 1080p або масштабує його до 4K.

Доступ до Gemini Omni 1.1 Flash уже відкрито через API Gemini в Google AI Studio. Корпоративні клієнти можуть працювати з моделлю через Google Agent Platform. Приватні користувачі з передплатою Google AI Plus, Pro та Ultra можуть відкрити її в Google Flow. Функція розширення сцен з’явиться для них і в основному застосунку Gemini.

Нагадаємо, першу модель серії Gemini Omni Flash компанія Google представила на травневій конференції Google I/O 2026.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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