YouTube посилив контроль за адресами учасників сімейних Premium-підписок в Україні

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YouTube Premium

Частину українських користувачів сімейної підписки YouTube Premium попередили про можливе призупинення доступу до сервісу. За словами YouTube, учасники сімейної групи проживають за різними адресами, пише КОШТ.

YouTube попереджає користувачів, що за два тижні може обмежити доступ до Premium, якщо адреси учасників сімейної групи не збігатимуться з адресою адміністратора підписки.

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Попередження від YouTube Premium
Повідомлення для адміністратора сімейної групи YouTube Premium

На практиці ж учасники однієї сімейної групи нерідко живуть у сусідніх будинках. Інколи вони тимчасово перебувають і за іншою адресою. Платформа не завжди правильно це розпізнає.

Що робити, якщо YouTube помилково визначив різні адреси

Користувачі, які отримали попередження, можуть відповісти на електронний лист від YouTube. У відповіді варто пояснити причину перебування за іншою адресою — наприклад, тимчасове проживання в іншому місці. Після цього доступ до сімейної підписки може бути відновлений. Однак це не гарантія — лист лише дає змогу оскаржити рішення сервісу.

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У довідковому центрі Google уточнюють, що YouTube регулярно перевіряє відповідність місця проживання учасників сімейної групи вимогам підписки. Такі перевірки відбуваються приблизно раз на 30 днів. Вони можуть враховувати, зокрема, IP-адресу користувача.

Вимога про проживання всіх учасників сімейної підписки за однією адресою діє з 2023 року. Водночас із вересня 2025 року YouTube почав активніше стежити за її дотриманням. Тоді сервіс почав блокувати сімейні Premium-підписки користувачам у США, які не проживали разом. Тепер аналогічні повідомлення з’являються і в українців.

Посилення перевірок збігається у часі з нещодавнім подорожчанням самого сервісу в Україні. 21 серпня YouTube підвищив вартість усіх тарифів Premium майже вдвічі. Сімейний план подорожчав до 299 грн на місяць.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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