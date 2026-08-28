Vodafone за перше півріччя 2026 року наростив виторг на 11%, до 14,9 млрд грн

«Vodafone Україна» за результатами першого півріччя 2026 року повідомив про зростання ключових фінансових показників. Виторг компанії за шість місяців зріс на 11% і сягнув 14,9 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Vodafone — один із провідних мобільних операторів України. Компанія надає послуги стільникового зв’язку, фіксованого інтернету та цифрові сервіси приватним і корпоративним клієнтам.

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Фінансові та операційні результати

Основною рушійною силою зростання виторгу залишається мобільний бізнес. Доходи від мобільних послуг зросли через більше споживання дата-послуг, а додатковий внесок забезпечив розвиток фіксованого напряму.

Показник OIBDA зріс на 2% і сягнув 7,3 млрд грн. Причина — зростання витрат на роботу мережі, електроживлення інфраструктури та персонал в умовах воєнного часу. Попри це компанія зберігає високий рівень операційної ефективності й продовжує інвестувати в розвиток мережі та якість сервісу.

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Чистий прибуток «Vodafone Україна» зріс на 14%, до 1,95 млрд грн. Позитивний результат забезпечили стабільне зростання бізнесу, поліпшення фінансових показників і заходи зі зміцнення фінансової стійкості компанії.

Інвестиції в інфраструктуру

У першому півріччі 2026 року Vodafone інвестував понад 3,5 млрд грн у розвиток, відновлення та підтримку телекомунікаційної інфраструктури України. Обсяг інвестицій залишився на рівні аналогічного періоду 2025 року.

Майже половину коштів спрямували на будівництво й відновлення мережі. Частину — на заходи з підвищення її стійкості під час відключень електроенергії. Значну частку інвестицій також спрямували на підтримку наявної інфраструктури та розвиток фіксованого бізнесу.

У 2025 році обсяг інвестицій компанії більш ніж удвічі перевищив довоєнний рівень і в понад 1,5 раза — показник 2024 року. У першому півріччі 2026-го Vodafone утримує цей темп модернізації та розвитку мережі.

Компанія продовжила програму модернізації мережі й розвитку технологічної інфраструктури. Vodafone підвищує енергонезалежність телеком-об’єктів, оновлює мережу та розширює покриття енергоефективного фіксованого інтернету GPON (Gigabit Passive Optical Network). За шість місяців 2026 року компанія забезпечила можливість підключення GPON для 245 тисяч домогосподарств. Абонентська база цієї технології зросла на 61% порівняно з першим півріччям 2025 року.

Водночас Vodafone продовжує практичне тестування технології 5G в Україні — відкриті 5G-зони вже працюють у Києві, Львові, Харкові та Бородянці. За словами компанії, реалізовані проєкти готують мережу до наступного етапу цифрового розвитку. Такі інвестиції мають стати внеском у майбутню відбудову України та формування нової цифрової економіки, де сучасна телеком-інфраструктура — одна з ключових передумов зростання.

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Абонентська база та споживання послуг

Розмір мобільної абонентської бази Vodafone суттєво не змінюється протягом останніх чотирьох років повномасштабної війни. У другому кварталі 2026 року кількість клієнтів становила 15,1 млн.

Водночас компанія нарощує кількість контрактних абонентів. Вона зросла до 3,3 млн, що підтверджує попит на довгострокові послуги зв’язку серед приватних і корпоративних клієнтів.

Показник ARPU (середній дохід на одного абонента) у другому кварталі 2026 року зріс на 13,2% і сягнув 154 грн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зростання забезпечили більші доходи від голосового зв’язку й передачі даних та органічне збільшення споживання мобільного інтернету.

Vodafone Україна — 1 півріччя 2026 млн грн, порівняно з 1 півріччям 2025 Дохід 14 949 +11% OIBDA 7 316 +2% OIBDA, % 48,9% -4,2 п.п. Чистий прибуток 1 948 +14% Інвестиції 3 510 0%