У США перевіряють, чи законно YouTube блокує акаунти користувачів

Федеральна торгова комісія (FTC) США перевіряє, чи порушила адміністрація YouTube закони про захист прав споживачів під час блокування акаунтів користувачів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела. Розслідування триває з 2025 року, справа наближається до судового позову.

Комісія з’ясовує, чи порушила адміністрація YouTube власні правила платформи, коли блокувала або знижувала рейтинг контенту. Окреме питання — чи могла політика компанії ввести користувачів в оману. Вони реєструвалися на платформі, вважаючи, що можуть публікувати певні матеріали. Згодом цей контент видаляли, а акаунти блокували. Поки що жодних звинувачень не висунуто, і розслідування може завершитися без застосування примусових заходів.

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Якщо FTC подасть позов, YouTube зможе або врегулювати спір із комісією, або відстоювати позицію в суді. Для мирової угоди знадобиться згода двох комісарів-республіканців — голови Ендрю Фергюсона та комісара Марка Мідора.

Заблокований акаунт Трампа і контент про пандемію

YouTube та інші соціальні мережі видаляли контент, пов’язаний з пандемією COVID-19. Видаляли й публікації з певною політичною позицією. Платформа, зокрема, прибирала матеріали про вакцини від COVID-19. На її думку, вони порушували правила щодо поширення неправдивої інформації.

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YouTube заблокував акаунт президента США Дональда Трампа (Donald Trump) після штурму Капітолія 6 січня 2021 року — тоді його перший президентський термін добігав кінця. Акаунт відновили у 2023 році.

Чому FTC змінила підхід

Чотири роки по тому склад FTC змінився, і комісія почала діяти інакше щодо соціальних мереж. У лютому 2025 року відомство припустило, що може заявити про порушення платформами закону про захист прав споживачів. На її думку, це виявлялося в нечесних або таких, що вводять в оману, умовах обслуговування. Вони не інформують користувачів про правила блокування контенту та право на оскарження.

Голова FTC Ендрю Фергюсон наголошував на відповідальності компаній за модерацію контенту. За його словами, закони про захист прав споживачів, які перебувають у віданні комісії, застосовуються до компанії, що продає доступ до онлайн-дописів. Це стосується їх так само, як і компанії, що продає товари.

«Якими б не були ваші правила, ви зобов’язані їх дотримуватися. Не можна демонструвати споживачам одні принципи, коли вони вирішують, чи користуватися вашою платформою, а на практиці застосовувати зовсім інші», — підкреслював він. За його словами, комісія має намір перевірити, чи справді компанії дотримуються власних правил модерації контенту. Конкретних компаній чиновник не називав.

Фергюсон також зазначав, що найбільші платформи «забороняли інакодумство» щодо походження COVID-19, обов’язкового носіння масок і безпеки вакцин від COVID-19. Серед таких тем — і чесність виборів 2020 року. Він також згадував блокування акаунтів Трампа в соціальних мережах.

Юридичний контекст

В американській практиці небагато прецедентів застосування законів про захист прав споживачів та антимонопольного законодавства проти онлайн-платформ за видалення публікацій чи акаунтів. Суди зазвичай надавали операторам соціальних мереж широку свободу дій щодо видалення контенту на власний розсуд. Роль адміністрацій платформ часто порівнювали з роллю газети, яка ухвалює редакційні рішення.

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Утім, 2025 рік приніс кілька прецедентів іншого роду. Присяжні в Лос-Анджелесі визнали Meta✴ та Google винними в недбалості під час розробки й експлуатації платформ. За версією позивачів, дизайн цих платформ розробляли спеціально для залучення молодих користувачів. Того ж року FTC повідомила про розслідування щодо кількох розробників чат-ботів зі штучним інтелектом, зокрема холдингу Alphabet, якому належить YouTube. Ішлося про сервіси, орієнтовані на неповнолітніх.

Історія претензій FTC до YouTube почалася раніше. У 2019 році адміністрація платформи врегулювала розслідування комісії. FTC звинуватила YouTube у зборі інформації про дітей без згоди батьків — це порушувало закони про безпеку дітей в інтернеті.

Подібні звинувачення FTC висувала й іншим платформам. Незодавно TikTok погодився виплатити 400 млн доларів за позовом про незаконний збір даних користувачів молодше 13 років.