Starlink отримав ліцензію на надання послуг супутникового інтернету в ОАЕ

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Starlink
Фото: Samuel Boivin / NurPhoto / Getty Images

Управління з регулювання телекомунікацій та цифрового уряду ОАЕ (TDRA) видало компанії Starlink ліцензію на надання послуг супутникового зв’язку на 10 років. Документ дозволяє компанії створювати, експлуатувати та керувати загальнодоступною мережею супутникового зв’язку на території країни.

Інтернетом від Starlink зможуть користуватися юридичні особи, державні установи та приватні особи. Крім того, супутниковий зв’язок надаватиметься морській та авіаційній галузям.

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Близько 80% території ОАЕ займає пустеля, тому саме у віддалених районах, де прокладання наземної інфраструктури ускладнене, супутниковий інтернет Starlink здатний відіграти особливу роль.

Супутниковий інтернет доповнить наявну в ОАЕ інфраструктуру оптоволоконного та 5G-зв’язку. Він також зміцнить цифрову стійкість країни та можливості реагування на надзвичайні ситуації.

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Starlink — проєкт глобальної супутникової системи зв’язку, який розробила компанія SpaceX, заснована 2002 року Ілоном Маском. Доступ до інтернету система забезпечує завдяки великій кількості малих супутників вагою до 500 кг, розгорнутих на навколоземній орбіті.

Starlink активно розширює присутність на Близькому Сході. Ще у червні 2026 року компанія отримала ліцензію на роботу в Іраку.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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