lifecell вимикає 3G у сотнях населених пунктів 17 областей України

З 3 вересня 2026 року lifecell відключає мережу 3G у низці населених пунктів 17 областей України. Частоти 2100 МГц, які звільняться, оператор повністю переведе на 4G (LTE). За словами компанії, це розширить пропускну здатність мережі, підвищить швидкість мобільного інтернету та зробить з’єднання стабільнішим у години пікового навантаження.

Відключення відбудеться одночасно в Житомирській області та Миколаївській області (крім самого Миколаєва). До переліку також увійшли ще 468 населених пунктів Вінницької, Волинської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей. Повний перелік населених пунктів lifecell опублікував у документі на власному сайті.

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Усі базові станції оператора в цих регіонах уже технічно готові до роботи на четвертому поколінні зв’язку в діапазоні 2100 МГц. lifecell налаштовує мережу поетапно. Там, де потрібно, оператор додатково встановлює обладнання для посилення покриття.

Після відключення 3G оператор протягом кількох тижнів оптимізовуватиме мережу без переривання зв’язку для абонентів. Смугу 4G (LTE) розширять до максимальних 20 МГц. За оцінкою lifecell, це дасть змогу залучити більше частот під передавання даних. Користувачі отримають швидший мобільний інтернет, стабільніше з’єднання й менші затримки.

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У населених пунктах, де вимикають 3G, 88% абонентів lifecell уже користуються смартфонами та SIM-картками з підтримкою 4G (LTE). Більшість із них перейде на новий стандарт автоматично. Ще близько 9% абонентів мають 2G-пристрої, для яких відключення 3G нічого не змінить.

Якщо SIM-картка підтримує 4G, але сама технологія не активована, достатньо увімкнути LTE в налаштуваннях смартфона. Коли SIM-картка застаріла й 4G не підтримує, її потрібно замінити на USIM або eSIM. Зробити це можна в магазинах lifecell за 0,01 грн зі збереженням номера — до 10 жовтня 2026 року у вказаних населених пунктах.

Абонентам, чиї пристрої та SIM-картки вже сумісні зі стандартом LTE, перехід на оновлену мережу відбудеться автоматично. Жодних додаткових дій він не потребуватиме. Водночас самої лише заміни SIM-картки недостатньо, якщо смартфон не підтримує LTE — для роботи в мережі нового покоління знадобиться сумісний пристрій.

lifecell уже проводив подібну модернізацію в інших регіонах України, зокрема на Тернопільщині. За даними оператора, після вимкнення 3G та розширення смуги 4G (LTE) середня швидкість мобільного інтернету там зростала приблизно на 20–30%.

Європа лідирує у світі за темпами відключення застарілих поколінь зв’язку. За даними асоціації GSA, на континент припадає 43% усіх випадків згортання мереж 2G і 3G серед 313 операторів у 89 країнах світу.