«Київстар» змінює умови оплати та вартість YouTube Premium

З 2 вересня 2026 року «Київстар» змінює умови надання послуги YouTube Premium. Оператор прив’язує дату списання оплати до дня підключення абонента, а не до фіксованого числа місяця, йдеться на сайті компанії.

Тепер плата за YouTube Premium нараховуватиметься щомісяця в те саме число, коли абонент активував послугу. Наприклад, якщо підключення відбулося 15-го числа, наступні списання відбуватимуться також 15-го числа кожного місяця.

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З 2 вересня 2026 року зросте й вартість YouTube Premium — до 159 грн на місяць. Наразі послуга коштує 90 грн на місяць, за такою ціною «Київстар» запропонував її абонентам у серпні 2025 року. Решта умов надання послуги залишається без змін.

Ціни на YouTube Premium зростають по всьому світу. Тиждень тому в Україні вже подорожчали усі тарифи сервісу: індивідуальний до 179 грн, сімейний до 299 грн, студентський до 109 грн. Попри підвищення, тариф «Київстару» у 159 грн лишається дешевшим за індивідуальну передплату напряму від Google. Економія невелика, але вона є.

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Під’єднати YouTube Premium та інші сервіси абоненти можуть у застосунку «Мій Київстар». Там-таки вони можуть керувати вже активними підписками.