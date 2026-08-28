Хакерське угруповання Aur0ra зламало ресурси семи компаній із різних країн за допомогою ШІ-сервісу для програмістів Cursor, який нещодавно придбала SpaceX. Про це повідомляє Reuters із посиланням на звіти компаній із кібербезпеки Gambit Security та CloudSek.

Інцидент свідчить, що розробники ШІ опинилися в постійних перегонах зі зловмисниками, які намагаються обійти вбудовані засоби захисту. Gambit Security виявила шкідливу кампанію після того, як угруповання Aur0ra ненавмисно залишило свій сервер у відкритому доступі в інтернеті. Завдяки цьому експерти змогли проаналізувати 28 сеансів листування одного або кількох хакерів із ШІ-агентами Cursor — журнали охоплюють період з 8 квітня по 21 травня 2026 року.

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Зловмисники переконували ШІ-агента виконувати шкідливі операції, стверджуючи, що йдеться про симуляцію чи тестове середовище. У такий спосіб вони домоглися виконання кількох сотень операцій. Серед них — крадіжка облікових даних і перехоплення акаунтів.

Аналіз даних на сервері дав змогу експертам CloudSek встановити щонайменше 20 жертв Aur0ra. З’ясувати, скільки з них зазнали атаки саме за допомогою ШІ, не вдалося. Серед постраждалих — бельгійський виробник побутової хімії Christeyns, німецький виробник гаражних воріт Teckentrup і шотландське агентство з інспектування вертолітних майданчиків Helideck Certification Agency. Також у списку жертв — аргентинський фармацевтичний дистриб’ютор, італійський виробник і компанія Bayou Title, яка позиціює себе як найбільший страховик прав на нерухомість у Луїзіані.

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Журнали листування показують, як хакери давали ШІ-агенту короткі команди. Той у типовій для чат-бота манері пропонував поради. Виявивши вразливий хост у мережі Teckentrup, Cursor порадив зловмисникам відомий шкідливий інструмент для злому. Він же повідомив, що шанси на успіх дуже високі. Наскільки саме Cursor допоміг у зломі, встановити не вдалося. За версією експертів Gambit, самим агентом керувала ШІ-модель Anthropic Claude Sonnet 4.5.

У Gambit підкреслили, що ШІ-агент дав хакерам певну перевагу, автоматизувавши їхню роботу. За оцінкою компанії, зловмисники діяли на 30–50% швидше, ніж якби виконували всі дії вручну. Cursor кілька разів відмовлявся виконувати запити, називаючи їх шкідливими або незаконними. Проте хакери щоразу обходили відмови, наполягаючи, що дії відбуваються в тестовому середовищі. Кількість подібних інцидентів зростатиме, вважають експерти з кібербезпеки.