Android 17 приховає від операторів, які сайти відвідують користувачі

Google розповіла про нові мережеві захисти Android 17. Система отримала шифрування доменних імен сайтів, посилений захист локальних з’єднань, обов’язкову перевірку сертифікатів і можливість для операторів вимикати мережі 2G за замовчуванням.

HTTPS за замовчуванням шифрує вміст переданих даних. Однак саме ім’я сервера під час встановлення з’єднання досі могло передаватися відкрито. Через це оператор зв’язку або власник публічної мережі Wi-Fi міг визначити, що пристрій під’єднався, наприклад, до example.com. Конкретної сторінки та її вмісту він при цьому не бачив. Такі дані придатні для профілювання користувачів. Зловмисники можуть використовувати їх у цільових фішингових і шахрайських кампаніях.

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Шифрування імені сервера

Android 17 підтримує технологію Encrypted Client Hello (ECH). Вона працює разом із Private DNS і приховує доменне ім’я сайту вже на етапі встановлення з’єднання. Операторам зв’язку та іншим спостерігачам стає значно складніше визначити, до яких ресурсів звертається користувач. Це працює для підтримуваних сайтів і застосунків. Щоб застосунки підтримували ECH, Google рекомендує розробникам оновитися до бібліотеки OkHttp версії 5.5.0 і увімкнути цю функцію.

Відключення мереж 2G

Оператори отримали можливість за замовчуванням вимикати мережі 2G для абонентів. Це має ускладнити атаки за допомогою SMS-бластерів — підроблених базових станцій. Вони потужним сигналом змушують смартфони поблизу відключатися від LTE чи 5G. Пристрої в результаті переходять на менш захищені мережі 2G. Через таке з’єднання зловмисники здатні обходити сучасні фільтри спаму й шахрайських повідомлень. Це дає їм змогу розсилати потенційним жертвам фішингові SMS напряму.

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Захист локальної мережі та сертифікатів

Android 17 вимагатиме від застосунків дозволу, перш ніж вони зможуть сканувати локальну мережу чи підключатися до інших пристроїв у ній. Це ускладнить пошук шкідливими застосунками вразливих пристроїв у домашній мережі. Так само складніше стане приховано відстежувати користувача за набором виявлених роутерів, телевізорів та іншої техніки. Для звичних сценаріїв на кшталт вибору телевізора для трансляції відео Android пропонуватиме системний інтерфейс. Він не потребує від застосунку повного доступу до локальної мережі.

Крім того, Android 17 за замовчуванням увімкне перевірку Certificate Transparency. Видані сайтам TLS-сертифікати мають реєструватися в загальнодоступних журналах. Завдяки цьому система зможе виявляти підозрілі або неправомірно видані сертифікати. Ймовірність того, що така атака залишиться непоміченою, суттєво знижується.

Android 17 вже отримав і низку інших змін безпеки — зокрема, Google суттєво ускладнила процедуру розблокування смартфонів, скоротивши ліміт спроб введення PIN-коду з 1800 до 20 за п’ять років.