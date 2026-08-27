«Укртелеком» відкрив передзамовлення SIM-карт U Mobile

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U Mobile від Укртелеком

«Укртелеком» відкрив передзамовлення SIM-карт віртуального мобільного оператора U Mobile. Заявку на сайті simka.umobile.ua можна залишити на конвергентний пакет «Оптика+Сімка» або на окрему мобільну «Сімку».

Форма вимагає лише номер телефону та згоду на обробку персональних даних АТ «Укртелеком». Цін, повних тарифних умов і дати початку продажів на сторінці немає. Промоблок обіцяє швидкість до 1 Гбіт/с в оптиці та 60 ГБ мобільного інтернету.

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Обидва варіанти відповідають конвергентній моделі, з якою «Укртелеком» готується вийти на ринок мобільного зв’язку. Базові пакети «Сімка», за даними спільноти MZU, міститимуть 15 або 60 ГБ інтернету. Крім того, до них входять 500 хвилин розмов і 15 SMS.

Посилання на форму передзамовлення 27 серпня поширив у Facebook мобільний оператор 3mob. Він надає послуги під торговою маркою «ТриМоб», а його єдиним засновником є «Укртелеком». У дописі — те саме гасло, що й на сайті: «Будь серед перших!».

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У коментарях під дописом абоненти запитували, що буде з наявними номерами 3mob. Оператор відповів, що вони працюватимуть як і раніше.

Окремого пресрелізу «Укртелеком» поки не публікував. Компанія не оголошувала ні дати початку продажів, ні цін, ні повного переліку тарифів.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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