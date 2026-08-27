Twitter повертається: стартап запустив соцмережу під колишнім брендом попри суд із Маском

Американський стартап Operation Bluebird відкрив платний ранній доступ до соцмережі Twitter.now. Сервіс використовує назву Twitter, логотип синього птаха та терміни «твіт» і «ретвіт», пише Межа. Проєкт запустили, за словами компанії, після того як X Corp нібито відмовилася від колишнього бренду платформи.

Стартап наголошує, що новий Twitter ніяк не пов’язаний з X Corp — компанією Ілона Маска, яка раніше перейменувала соцмережу. Реєстрація на Twitter.now наразі платна. Статус Founder коштує 20 доларів, а внесок від 40 доларів дає користувачеві статус Fighter. Ці кошти, за заявою стартапу, підуть на розвиток платформи та юридичний захист прав на бренд.

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За зовнішнім виглядом і функціоналом Twitter.now повторює стару версію Twitter. Зокрема, сервіс підтримує відповіді та ретвіти. Operation Bluebird також розробляє систему перевірки дописів VERA, яка присвоюватиме публікаціям рейтинг довіри. За задумом компанії, користувачі самі зможуть обирати, дописи з яким рівнем довіри показувати в стрічці. На офіційному сайті цю функцію поки що подають як заплановану на майбутнє.

Судова суперечка навколо бренду почалася у грудні 2025 року. Тоді Operation Bluebird подала до Бюро патентів і торгівельних марок США вимогу скасувати низку реєстрацій Twitter. Стартап стверджує, що X Corp припинила комерційне використання назви й не планувала повертатися до неї після переходу на бренд X.

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X Corp заперечує ці твердження. Компанія подала проти Operation Bluebird позов за порушення прав на торгівельні марки. X наполягає, що бренд Twitter не був покинутий і досі належить їй, а також попросила федеральний суд штату Делавер тимчасово заборонити запуск конкурентної платформи.

Під час квітневого слухання суддя Колм Конноллі попередньо припустив, що X могла втратити права на слово tweet і логотип із птахом. Можливо, це стосується і самої назви Twitter. Втім, як зазначає Ars Technica, суд досі не ухвалив письмового рішення щодо попередньої заборони. Тому позиція судді не означає, що Operation Bluebird вже отримала права на бренд.

Наразі Twitter.now налічує лише кілька сотень користувачів і досі доступний тільки за платною реєстрацією. Дату відкриття безплатного або загальнодоступного доступу стартап не назвав. Подальше існування сервісу під брендом Twitter залежатиме від результату судового спору з X Corp.