НКЕК відкрила шлях до аукціону на частоти 700 МГц і 2600 МГц для розвитку 4G і 5G в Україні

Частоти в діапазонах 700 МГц і 2600 МГц в Україні розподілять лише через конкурс або аукціон. Таке рішення 27 серпня ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Розподіл охопить смугу 703–723/758–778 МГц у діапазоні 700 МГц. До неї додаються 2545–2550/2665–2670 МГц і 2560–2565/2680–2685 МГц у діапазоні 2600 МГц. У першому випадку операторам запропонують 20 МГц парного спектра. У другому — дві парні ділянки по 5 МГц.

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Причина обмеження — заявлена операторами потреба у спектрі перевищила його фактичну наявність. Рішення №398 комісія ухвалила на підставі статті 59 Закону України «Про електронні комунікації». Перед тим регулятор розглянув листи мобільних операторів. Серед цілей рішення комісія назвала підвищення якості послуг і розширення покриття території України мобільним зв’язком. Ще дві цілі — впровадження нових радіотехнологій та ефективне користування радіочастотним спектром.

Ринок чекав на цей крок ще з весни. Керівник «Київстару» у квітні прогнозував, що аукціон на частоти 700 МГц відбудеться восени 2026 року.

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Обидва діапазони виконують у мережах різні завдання. Низькі частоти 700 МГц дають велику площу покриття з однієї базової станції. Саме тому їх вважають опорними для мереж 5G. Смуги 2600 МГц працюють переважно в мережах 4G і додають місткості там, де абонентів найбільше.

Основою для стартових цін стане оцінка компанії Aetha Consulting Limited. НКЕК взяла до відома два документи — звіт зі сценарним аналізом і підсумковий звіт. Їх підготували в межах проєкту «Оцінка вартості радіочастотного спектра та сценаріїв ціноутворення для діапазонів 700 МГц і 3,5 ГГц в Україні». Сама оцінка охоплює 700 МГц і 3,5 ГГц. Натомість рішення про конкурс стосується 700 МГц і 2600 МГц.

Наступний крок за урядом. Комісія схвалила проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України про плату за ліцензії. Документ має встановити розмір плати за ліцензію, отриману на конкурсі. Він також визначить початковий (мінімальний) розмір плати на аукціоні. Підставою для цього стала стаття 61 того самого закону.

На тому ж засіданні комісія схвалила проєкт договору про закупівлю послуги промислового контролю. Партнером за договором стане державне підприємство «Український державний центр радіочастот». Ідеться про моніторинг якості електронних комунікаційних послуг.

Регулятор організовує цей моніторинг за статтею 4 Закону України «Про НКЕК». Ще дві підстави — статті 45 і 111 Закону України «Про електронні комунікації». Комісія послалася також на розділ III Порядку здійснення моніторингу якості електронних комунікаційних послуг.