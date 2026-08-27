Нігерія розсварилася з Китаєм і купує супутники зв’язку в Ізраїлю та Франції

Новини
Спутник связи

Уряд Нігерії схвалив придбання двох супутників зв’язку нового покоління, повідомляє NEWSru.co.il. Один апарат країна купить в ізраїльської Israel Aerospace Industries (IAI), другий — у французької Thales Alenia Space; вартість кожного оцінюється приблизно в мільярд доларів.

Супутники отримають назви NigComSat-2A та NigComSat-2B. Реалізацію проєкту очолить національний оператор NIGCOMSAT спільно з міністерством зв’язку, інновацій та цифрової економіки Нігерії. Перший апарат планують запустити до кінця 2028 року, другий — у 2029 або 2030 році. Наразі йдеться лише про принципове рішення уряду, а не про зобов’язувальні контракти з виробниками.

- Реклама -

Нові супутники мають замінити застарілий NigComSat-1R, запущений у 2011 році. Розрахунковий 15-річний термін експлуатації апарата добігає кінця. Раніше Нігерія закуповувала супутники зв’язку у Китаю. Однак останнім часом відносини між країнами різко погіршилися через фінансові розбіжності.

Раніше цього року Нігерія вже ліцензувала трьох операторів супутникового інтернету, зокрема Amazon Leo. Це стало ще одним кроком до диверсифікації постачальників зв’язку.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Нова стратегія спрямована на зменшення залежності Нігерії від Китаю. Водночас вона передбачає нарощення пропускної здатності широкосмугового зв’язку — вищі показники мають розширити доступ до цифрових послуг у віддалених і малозабезпечених регіонах країни.

Додаткові потужності також покликані підтримати освіту, охорону здоров’я, сільське господарство та фінансові послуги. Окремо йдеться про зміцнення захищеного зв’язку для критично важливих національних завдань — зокрема національної безпеки та оборони.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Китай уперше встановив лазерний зв’язок між Землею і Місяцем зі швидкістю 100 Мбіт/с

Китайські вчені вперше встановили двосторонній лазерний зв'язок між Землею і Місяцем на відстані 400 тисяч кілометрів. Швидкість передачі даних на Землю сягнула 100 Мбіт/с.
Новини

«Укртелеком» може запустити віртуального мобільного оператора U Mobile

«Укртелеком» готується запустити віртуального оператора U Mobile з лінійкою тарифів «Сімка». Мобільний зв'язок об'єднають з оптичним інтернетом GPON у конвергентні пакети.
Новини

«Київстар» запустив домашній інтернет зі швидкістю до 8 Гбіт/с

«Київстар» запустив тариф Домашнього Інтернету «Максимальний», за яким абонентам доступна швидкість до 8 Гбіт/с. Першими його підключили мешканці ЖК «Республіка» в Києві.
Новини

Huawei представила антену, яка скорочує їх кількість на базових станціях 5G на 90%

Huawei і STC запустили в Ер-Ріяді першу у світі багатодіапазонну антену MB². Вона дає змогу скоротити кількість антен на базових станціях на 90%.
Новини

Колишні інженери SpaceX розробили систему авіаційної навігації, стійку до глушіння GPS

Skyband Systems випробувала навігаційну систему M100, яка розпізнає глушіння й підміну GPS-сигналу. Першими її встановлять на бізнес-джетах Embraer Praetor і Legacy.