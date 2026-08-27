Нігерія розсварилася з Китаєм і купує супутники зв’язку в Ізраїлю та Франції

Уряд Нігерії схвалив придбання двох супутників зв’язку нового покоління, повідомляє NEWSru.co.il. Один апарат країна купить в ізраїльської Israel Aerospace Industries (IAI), другий — у французької Thales Alenia Space; вартість кожного оцінюється приблизно в мільярд доларів.

Супутники отримають назви NigComSat-2A та NigComSat-2B. Реалізацію проєкту очолить національний оператор NIGCOMSAT спільно з міністерством зв’язку, інновацій та цифрової економіки Нігерії. Перший апарат планують запустити до кінця 2028 року, другий — у 2029 або 2030 році. Наразі йдеться лише про принципове рішення уряду, а не про зобов’язувальні контракти з виробниками.

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Нові супутники мають замінити застарілий NigComSat-1R, запущений у 2011 році. Розрахунковий 15-річний термін експлуатації апарата добігає кінця. Раніше Нігерія закуповувала супутники зв’язку у Китаю. Однак останнім часом відносини між країнами різко погіршилися через фінансові розбіжності.

Раніше цього року Нігерія вже ліцензувала трьох операторів супутникового інтернету, зокрема Amazon Leo. Це стало ще одним кроком до диверсифікації постачальників зв’язку.

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Нова стратегія спрямована на зменшення залежності Нігерії від Китаю. Водночас вона передбачає нарощення пропускної здатності широкосмугового зв’язку — вищі показники мають розширити доступ до цифрових послуг у віддалених і малозабезпечених регіонах країни.

Додаткові потужності також покликані підтримати освіту, охорону здоров’я, сільське господарство та фінансові послуги. Окремо йдеться про зміцнення захищеного зв’язку для критично важливих національних завдань — зокрема національної безпеки та оборони.