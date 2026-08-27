«Київстар» надав пакет підтримки абонентам у Непалі

«Київстар» надав додаткову підтримку абонентам, які перебувають у Непалі, де 26 серпня сталося стихійне лихо. Оператор безоплатно нарахував їм по 2500 бонусів для зв’язку. Компанія також надіслала контакти екстрених служб і дипломатичних установ.

Абонентам «Київстару» в Непалі автоматично увімкнули пакет «Ідеальний роумінг VIP». Компанія також нарахувала їм по 2500 бонусів, один бонус дорівнює одній гривні. Скористатися ними можна протягом семи днів для дзвінків, мобільного інтернету та SMS. Про нарахування бонусів оператор повідомив через SMS, а перевірити залишок можна за допомогою USSD-команди *120#.

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Непал належить до третьої тарифної зони роумінгу «Київстару». Тому бонуси спишуться за такими тарифами: 30 грн за хвилину дзвінків на номери України та країни перебування, а також за вхідні дзвінки; 3 грн за мегабайт мобільного інтернету; 5 грн за SMS.

«Ми сподіваємося, що ця підтримка допоможе нашим абонентам, які перебувають у Непалі, залишатися на зв’язку з рідними та близькими у цей складний час», — зазначив генеральний директор «Київстару» Олександр Комаров.

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Крім бонусів, компанія надіслала абонентам у Непалі SMS із контактами на випадок надзвичайної ситуації. Посольство України в Індії за сумісництвом представляє Україну в Непалі, його гаряча лінія — +91 92055 07157 (Viber, Telegram). Також діє екстрена гаряча лінія Міністерства закордонних справ України — +38 044 238 1588.

Це не перший випадок, коли «Київстар» підтримує абонентів у складних ситуаціях за кордоном. Ще в березні 2026 року оператор активував безоплатний пакет роумінгу для абонентів на Близькому Сході.