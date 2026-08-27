Китай уперше встановив лазерний зв’язок між Землею і Місяцем зі швидкістю 100 Мбіт/с

Китайські вчені вперше встановили двосторонній лазерний канал зв’язку між Землею і Місяцем на відстані понад 400 тисяч кілометрів. Про це повідомив Центр космічних прикладних інженерних технологій Китайської академії наук. Швидкість передачі даних із Землі до апарата становила 1,25 Мбіт/с, у зворотному напрямку — 100 Мбіт/с.

Саме швидкий низхідний канал вважається найважливішим для місячних місій. Він дає змогу передавати на Землю великі обсяги фотографій, відео та наукових даних. Різниця з традиційним радіозв’язком особливо помітна на прикладі знімків надвисокої роздільної здатності. За оцінками дослідників, передача одного зображення 8K зі швидкістю 5 Мбіт/с традиційним радіоканалом зайняла б близько 4–5 хвилин. Лазерна система впоралася з тим самим завданням приблизно за 12 секунд.

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Головна складність такого зв’язку — точність наведення. Промінь лазера повинен потрапити в приймач на відстані понад 400 тисяч кілометрів, який безперервно рухається разом із космічним апаратом. Навіть мінімальна кутова похибка здатна перетворитися на промах у кілька кілометрів поблизу Місяця.

Щоб підтримувати з’єднання, система одночасно враховує орбіту апарата, похибки наведення телескопа й атмосферну рефракцію. До розрахунку також входить час, який потрібен лазерному імпульсу, щоб подолати відстань між Землею та Місяцем. Завдяки цьому наземний телескоп і космічний термінал зберігають точне взаємне наведення під час руху.

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Не менш складним виявилося приймання сигналу. Після сотень тисяч кілометрів шляху до детектора доходять поодинокі фотони. Їх потрібно виділити на тлі світла Місяця, зірок та інших джерел перешкод. Для цього інженери використали надчутливі однофотонні детектори та спеціальні алгоритми обробки сигналу.

Порівняно з радіозв’язком лазерні канали забезпечують вищу пропускну здатність і використовують вузький промінь. Це підвищує швидкість передачі й водночас ускладнює перехоплення сигналу, але вимагає високої точності наведення.

Успішний експеримент став для Китаю першим кроком до повноцінного оптичного зв’язку в системі Земля — Місяць. У майбутньому такі канали можуть використовуватися для обміну даними з місячними орбітальними апаратами й автоматичними станціями. Це стосується і майбутньої інфраструктури на поверхні Місяця.

Раніше лазерний зв’язок з Місяцем випробовували NASA та AWS. У липні 2026 року вони провели першу 4K-трансляцію з місячної орбіти, яку подивилися близько 25 млн глядачів.