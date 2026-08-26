За перший місяць 1500 абонентів перенесли номер до lifecell через «Дію»

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lifecell запустив перенесення номера через «Дію»
Фото: ChatGPT Image / Mediasat

За перший місяць роботи функції перенесення номера в «Дії» заяву на перехід до lifecell подали 1500 українців, повідомляють в офіційному каналі застосунку. Наразі перенесення доступне лише на lifecell, але його планують поширити й на інших операторів.

Перенесення номера (Mobile Number Portability, MNP) дозволяє змінити мобільного оператора зі збереженням старого номера телефону. Функція в «Дії» запрацювала наприкінці липня. Тоді lifecell першим серед українських операторів запустив таку можливість.

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Щоб скористатися послугою, потрібно подати заяву в розділі «Сервіси» → «Перенесення номера». До заяви додають номер попередньо придбаної SIM-картки lifecell — її можна купити онлайн або в магазині. Після цього потрібно дочекатися підтвердження від поточного оператора.

Далі абонент отримує SMS із датою й часом перенесення. Коли перенесення завершиться, потрібно встановити нову SIM-картку lifecell — номер телефону лишається той самий, змінюється лише мережа.

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Такий спосіб позбавляє від необхідності повідомляти контакти про зміну номера. Не потрібно оновлювати дані в банках і месенджерах. Перенести номер можна не частіше ніж раз на 30 днів.

Наразі послуга працює виключно для переходу на lifecell. Під час анонсу запуску Мінцифри обіцяло розширити перенесення номера на інших українських операторів. Серед них — «Київстар» та Vodafone.

За даними НКЕК, у першому півріччі 2026 року абоненти інших операторів вже перенесли до lifecell 215 725 номерів — майже дві третини всіх перенесень в Україні за цей період.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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