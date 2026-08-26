YouTube запустив в Україні передплату Premium Lite

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YouTube Premium Lite
Фото: Hakan Nural / Anadolu via Getty Images

YouTube відкрив українцям доступ до передплати Premium Lite вартістю 99 грн на місяць. Тариф з’явився 25 серпня в мобільних застосунках, тоді як на сайті для комп’ютерів сторінка передплати досі повідомляє про його недоступність.

Premium Lite — дешевший тарифний план YouTube, який звільняє від реклами більшість немузичних відео. На короткі ролики Shorts переваги передплати не поширюються. Реклама також може з’являтися у музичних кліпах, на головній сторінці та в результатах пошуку.

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На початку серпня YouTube поширив Premium Lite на всі регіони, де працює повна передплата. Тоді тариф охоплював понад 60 країн, і України серед них не було. До переліку вона долучилася згодом.

Крім реклами, передплата знімає ще дві заборони безплатного YouTube — на фонове відтворення та завантаження відео. Фонове відтворення у YouTube та «YouTube Дітям» типово ввімкнене, вимкнути його можна в налаштуваннях. Завантажувати ролики для перегляду офлайн дозволено у мобільних застосунках обох сервісів. На комп’ютері функція працює у браузерах Chrome, Edge та Opera. Офіційні кліпи, кавери й танцювальні відео недоступні ні для фонового відтворення, ні для завантаження.

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YouTube Premium Lite в Україні

Саме музика й лишається головною відмінністю між двома тарифами. Premium Lite не дає доступу до YouTube Music без реклами. Немає в ньому й додаткових функцій плеєра — стрибка вперед, продовження перегляду та черги відтворення. Змінити Lite на повний Premium користувачі можуть будь-коли в розділі платних передплат.

Перший місяць передплати в Україні безплатний, далі сервіс щомісяця списуватиме повну вартість тарифу. Скасувати передплату можна у будь-який момент, а згодом — відновити.

Запуск бюджетного плану збігся з подорожчанням основного тарифу Premium. 21 серпня YouTube підвищив ціни для європейських користувачів. Індивідуальний Premium в Україні відтепер коштує 179 грн на місяць замість 99 грн. Сімейна передплата подорожчала зі 149 до 299 грн. Отже, Premium Lite коштує рівно стільки, скільки до подорожчання коштував повний Premium.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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