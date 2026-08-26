«Укртелеком» може запустити віртуального мобільного оператора U Mobile

«Укртелеком» готується запустити віртуального мобільного оператора (MVNO) під брендом U Mobile з лінійкою тарифів «Сімка», повідомила спільнота телекомунікаційного ринку MZU. Мобільні послуги об’єднають із домашнім оптичним інтернетом у конвергентні пакети для приватних абонентів.

Такі пакети на ринку позначають абревіатурою FMC (Fixed Mobile Convergence). Це поєднання фіксованого та мобільного зв’язку в одній тарифній пропозиції. Основою для U Mobile має стати наявна оптична мережа GPON. До неї додадуть мобільний зв’язок віртуального оператора.

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Доступ до мереж інших операторів «Укртелеком» розширює й у фіксованому сегменті. У серпні 2026 року компанія підписала з «Київстаром» угоду про взаємний доступ до мереж. Співпраця за моделлю Open Access на першому етапі охопить три області України.

Мобільну лінійку «Сімка» оператор готує для B2C-сегмента. Базові пакети міститимуть 15 або 60 ГБ мобільного інтернету. Крім того, абонент отримає 500 хвилин розмов у межах України та 15 SMS.

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Абонплату новий оператор нараховуватиме за календарний місяць — з першого до останнього числа. Саме це відрізняє його від «великої трійки». Ці оператори списують плату за чотиритижневий період у 28 днів. Через це дата списання щомісяця зміщується вперед.

Новим абонентам оператор пропонує період «Легкий старт». За даними MZU, після оплати тарифу послуги діятимуть без доплати до першого числа наступного місяця. U Mobile також обіцяє знижку 15%. Її отримають абоненти, які пройдуть ідентифікацію або перенесуть номер за процедурою MNP. Ще 5% знижки додасть промокод.

Підготовку до запуску підтверджують і дані реєстру торгівельних марок. На них звертає увагу видання dev.ua. У липні 2025 року «Укртелеком» подав заявки на реєстрацію марок U Mobile та UT Mobile.

Заявка на логотип уже пройшла формальну експертизу. Логотип — літера «u» з написом «UT Mobile» у жовтому, блакитному, чорному та білому кольорах.

Заявки охоплюють три класи товарів і послуг. До 38-го класу належать телекомунікації, мобільний зв’язок і доступ до інтернету. 35-й клас стосується маркетингу й роздрібного продажу. Ще один, 42-й, охоплює ІТ-послуги та розробку програмного забезпечення.