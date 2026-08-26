«Укртелеком» може запустити віртуального мобільного оператора U Mobile

Новини
UT Mobile від Укртелеком

«Укртелеком» готується запустити віртуального мобільного оператора (MVNO) під брендом U Mobile з лінійкою тарифів «Сімка», повідомила спільнота телекомунікаційного ринку MZU. Мобільні послуги об’єднають із домашнім оптичним інтернетом у конвергентні пакети для приватних абонентів.

Такі пакети на ринку позначають абревіатурою FMC (Fixed Mobile Convergence). Це поєднання фіксованого та мобільного зв’язку в одній тарифній пропозиції. Основою для U Mobile має стати наявна оптична мережа GPON. До неї додадуть мобільний зв’язок віртуального оператора.

- Реклама -

Доступ до мереж інших операторів «Укртелеком» розширює й у фіксованому сегменті. У серпні 2026 року компанія підписала з «Київстаром» угоду про взаємний доступ до мереж. Співпраця за моделлю Open Access на першому етапі охопить три області України.

Мобільну лінійку «Сімка» оператор готує для B2C-сегмента. Базові пакети міститимуть 15 або 60 ГБ мобільного інтернету. Крім того, абонент отримає 500 хвилин розмов у межах України та 15 SMS.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Абонплату новий оператор нараховуватиме за календарний місяць — з першого до останнього числа. Саме це відрізняє його від «великої трійки». Ці оператори списують плату за чотиритижневий період у 28 днів. Через це дата списання щомісяця зміщується вперед.

Новим абонентам оператор пропонує період «Легкий старт». За даними MZU, після оплати тарифу послуги діятимуть без доплати до першого числа наступного місяця. U Mobile також обіцяє знижку 15%. Її отримають абоненти, які пройдуть ідентифікацію або перенесуть номер за процедурою MNP. Ще 5% знижки додасть промокод.

UT Mobile logo

Підготовку до запуску підтверджують і дані реєстру торгівельних марок. На них звертає увагу видання dev.ua. У липні 2025 року «Укртелеком» подав заявки на реєстрацію марок U Mobile та UT Mobile.

Заявка на логотип уже пройшла формальну експертизу. Логотип — літера «u» з написом «UT Mobile» у жовтому, блакитному, чорному та білому кольорах.

Заявки охоплюють три класи товарів і послуг. До 38-го класу належать телекомунікації, мобільний зв’язок і доступ до інтернету. 35-й клас стосується маркетингу й роздрібного продажу. Ще один, 42-й, охоплює ІТ-послуги та розробку програмного забезпечення.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

«Київстар» запустив домашній інтернет зі швидкістю до 8 Гбіт/с

«Київстар» запустив тариф Домашнього Інтернету «Максимальний», за яким абонентам доступна швидкість до 8 Гбіт/с. Першими його підключили мешканці ЖК «Республіка» в Києві.
Новини

Huawei представила антену, яка скорочує їх кількість на базових станціях 5G на 90%

Huawei і STC запустили в Ер-Ріяді першу у світі багатодіапазонну антену MB². Вона дає змогу скоротити кількість антен на базових станціях на 90%.
Новини

Колишні інженери SpaceX розробили систему авіаційної навігації, стійку до глушіння GPS

Skyband Systems випробувала навігаційну систему M100, яка розпізнає глушіння й підміну GPS-сигналу. Першими її встановлять на бізнес-джетах Embraer Praetor і Legacy.
Новини

SpaceX побудує в Луїзіані космодром для запусків Starship

SpaceX виділили 506 квадратних кілометрів на узбережжі Луїзіани під новий космодром для Starship. Проєкт вартістю 100 млрд доларів створить до 10 000 робочих місць.
Новини

За перший місяць 1500 абонентів перенесли номер до lifecell через «Дію»

1500 українців перенесли номер до lifecell через «Дію» за перший місяць роботи послуги. Наразі перенесення доступне лише для тих, хто переходить на lifecell.