SpaceX побудує в Луїзіані космодром для запусків Starship

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SpaceX
Фото: Ethan Swope / Bloomberg

SpaceX зведе новий пусковий комплекс для надважкої ракети Starship на узбережжі штату Луїзіана, повідомляє Bloomberg. Під майданчик виділено ділянку площею 506 квадратних кілометрів, а облаштування комплексу обійдеться компанії у 100 млрд доларів.

Материнська компанія SpaceX поглинула стартап xAI, який Ілон Маск намагається перетворити на серйозного конкурента OpenAI. Попри це вона лишається насамперед аерокосмічною компанією. Новий майданчик у Луїзіані — черговий крок у розвитку її традиційного бізнесу.

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Наразі SpaceX запускає Starship зі стартового майданчика на півдні Техасу. Для цього компанія може використовувати й другий космодром на мисі Канаверал у Флориді. У міру розширення програми Луїзіана стане третім місцем регулярних запусків ракети.

На заході в Луїзіані президентка SpaceX Гвен Шотвелл заявила: «Це буде проєкт, що не має собі рівних, ще один елемент наукової фантастики, який я називаю науковим фактом».

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Компанія одночасно бере участь у будівництві виробничого підприємства Terafab у Техасі. Коли масове виробництво Starship налагодять, SpaceX розраховує запускати цю ракету по кілька разів на день. За задумом компанії, Starship має вивести в космос до 1 млн спеціалізованих супутникових центрів обробки даних (ЦОД) з обчислювальними компонентами Nvidia. Майданчик у Луїзіані розташований поблизу джерела природного газу — його планують використовувати як паливо для ракети.

Новий космодром отримав звичну для SpaceX назву Starbase. Він складатиметься з п’яти пускових комплексів по два майданчики в кожному. Тут вироблятимуть паливо та електроенергію для комплексу. Тут-таки обслуговуватимуть і самі ракети Starship: багаторазова конструкція потребує регулярної підготовки до повторних запусків. Для працівників космодрому та їхніх родин передбачать житлове містечко.

Будівництво Starbase у Луїзіані почнеться наступного року. Комплекс планують ввести в експлуатацію до 2029 року. Загалом проєкт має створити від 3 000 до 10 000 нових робочих місць.

Окрім космічних ЦОД, Starship використовуватимуть для виведення на орбіту супутників зв’язку Starlink нового покоління. Цього тижня з подібною місією з Флориди востаннє запустили ракету Falcon 9 — вона значно поступається Starship за вантажністю. Надалі запуски Starlink перенесуть на інший майданчик, а комплекс у Флориді зосередиться на експлуатації Starship.

У Луїзіані SpaceX також братиме участь у відновленні прибережних територій. Компанія долучиться до збереження місцевої екосистеми та посилення захисту від штормів. Навколишні болота є місцем проживання багатьох перелітних птахів. У компанії розраховують, що регулярні запуски ракет не змусять їх остаточно мігрувати в інші регіони.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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