«Київстар» запустив домашній інтернет зі швидкістю до 8 Гбіт/с

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«Київстар» запустив тариф Домашнього Інтернету «Максимальний», за умовами якого абонентам доступна швидкість до 8 Гбіт/с. Першими його зможуть під’єднати мешканці житлового комплексу «Республіка» в Києві.

Домашній інтернет — напрям фіксованого зв’язку «Київстару», у якому компанія послідовно нарощує швидкість підключення для абонентів. Новий тариф — черговий етап цього розвитку. Він покликаний задовольнити висхідний попит користувачів на швидке й стабільне з’єднання.

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Днями «Київстар» і «Укртелеком» також домовилися про взаємний доступ до мереж за моделлю Open Access — ще один крок у розвитку фіксованого зв’язку «Київстару».

Для мешканців «Республіки» запуск «Максимального» — можливість одними з перших випробувати нову швидкість. Для «Київстару» ж це пілотне впровадження на одній локації. Компанія здобуде практичний досвід, щоб згодом поширити технологію на інші будинки та міста.

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«Ми послідовно розвиваємо інфраструктуру Домашнього Інтернету Київстар, щоб забезпечувати клієнтам не лише високу швидкість сьогодні, а й запас перспектив на майбутнє. Запуск швидкості до 8 Гбіт/с — це черговий крок у цьому напрямі. Для мешканців “Республіки” це можливість одними з перших протестувати новий рівень швидкості домашнього інтернету, а для нас — важливий досвід для подальшого масштабування технології», — розповів керівник департаменту фіксованого зв’язку «Київстар» Сергій Кіндрась.

Швидкість до 8 Гбіт/с дає змогу комфортно користуватися інтернетом. Це відчутно навіть тоді, коли до мережі під’єднано багато пристроїв. Абоненти зможуть без затримок одночасно працювати, навчатися, здійснювати відеодзвінки та дивитися 4K- і 8K-контент. Висока пропускна здатність також прискорює завантаження великих файлів і роботу з хмарними сервісами та онлайн-іграми.

Запуск тарифу «Максимальний» у «Республіці» — перший етап тестування нової швидкості. Надалі «Київстар» розглядатиме перспективи розширення доступності послуги на інші житлові комплекси та міста.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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