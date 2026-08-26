Колишні інженери SpaceX розробили систему авіаційної навігації, стійку до глушіння GPS

Американський стартап Skyband Systems випробував авіаційну навігаційну систему M100 для захисту літаків від глушіння та підміни сигналів GPS. Замість того щоб повністю покладатися на GNSS, розробка поєднує інерційну навігацію літака з технологією позиціювання Iridium PNT, пише AirPro News.

Skyband Systems заснували на початку 2026 року. Серед засновників — колишні інженери підрозділу SpaceX Starlink Aviation Роберт Віггенхорн і Вілл Сайдел. Головна особливість M100 — використання сигналу низькоорбітальної супутникової групи Iridium як незалежного джерела навігаційних даних. За словами Skyband, сигнал Iridium PNT приблизно у тисячу разів потужніший за традиційні сигнали GPS. Це робить його значно стійкішим до наземних перешкод.

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Під час льотних випробувань у червні 2026 року система показала точність P95 на рівні 100 метрів відносно GPS. Це означає, що в 95% вимірювань похибка не перевищувала цього значення. Такого результату вдалося досягти завдяки тісній інтеграції супутникових даних з незалежною інерційною навігацією на борту літака.

За супутникову частину відповідає спеціалізований чіп Iridium PNT ASIC. Його комерційні постачання почалися в липні 2026 року. Розміри мікросхеми — 8 × 8 міліметрів, а важить вона менш як 0,2 грама. Завдяки цьому її можна інтегрувати в наявне авіаційне обладнання без суттєвих змін.

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На першому етапі M100 не потребує глибокої модернізації авіоніки: блок монтують у відсіку електронного обладнання. Застосунок на електронному польотному планшеті виводить пілотам попередження про можливе глушіння або підміну координат. Система сумісна з поширеним авіаційним програмним забезпеченням Jeppesen FliteDeck Pro та ForeFlight.

Такий підхід спрощує сертифікацію: для встановлення не потрібно переробляти конструкцію літака чи його основну електроніку. М100 працює як незалежний рівень контролю, що постійно порівнює дані GPS із власною навігацією. Система попереджає екіпаж про підозрілі розбіжності.

Наразі компанія отримує додатковий сертифікат типу (STC). Першими носіями нової системи мають стати бізнес-джети Embraer — моделі Praetor 500 і 600, а також Legacy 450 і 500.

Інтерес до подібних рішень зростає, бо частішають випадки навмисного глушіння супутникового сигналу та передачі хибних координат. Своєю альтернативою GPS у липні зайнявся й стартап Xona Space Systems. Він розробляє систему Pulsar на 258 супутників із точністю до сантиметрів. У Skyband розраховують, що поєднання низькоорбітального сигналу Iridium з інерційною навігацією дасть змогу пілотам швидше виявляти такі атаки та зберігати надійне резервне джерело навігації.