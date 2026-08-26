Huawei представила антену, яка скорочує їх кількість на базових станціях 5G на 90%

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Huawei MB²
Фото: Huawei

Huawei разом із найбільшим оператором Саудівської Аравії STC запустила в Ер-Ріяді першу у світі багатодіапазонну багатопроменеву систему MB², пише Huawei Central. Одна антена одночасно працює у восьми частотних діапазонах і формує до 10 спрямованих променів.

Система охоплює діапазон від 13 до 38 ГГц і підтримує частоти 13, 15, 18, 23, 26, 28, 32 та 38 ГГц. За даними Huawei, технологія дозволяє скоротити кількість антен, необхідних на базових станціях, на 90%. Менше обладнання — більше вільного місця на вежах. Водночас це знижує витрати операторів на оренду майданчиків і обслуговування техніки.

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Таке рішення знадобилося через стрімкий розвиток мереж 5G у Саудівській Аравії. STC мала збільшити пропускну здатність радіорелейної інфраструктури й забезпечити зв’язок одразу в кількох напрямках.

Huawei та STC також скоротили час встановлення обладнання з трьох годин до 20 хвилин. Це має пришвидшити розгортання нових каналів зв’язку.

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Ширший контекст розвитку мобільної інфраструктури Huawei — технологія GigaUplink, яку компанія показала на MWC Shanghai 2026. Вона вп’ятеро прискорює висхідний канал мобільних мереж і покращує покриття на 10 дБ.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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