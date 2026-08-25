Vodafone підбив підсумки першого місяця відкритого тестування 5G у Києві

Новини
Vodafone 5G
Фото: Vodafone Україна

Мережею 5G Vodafone у Києві за перший місяць відкритого тестування скористалися понад 635 тисяч унікальних абонентів. Разом вони завантажили понад 875 ТБ трафіку, повідомила пресслужба оператора.

Такий обсяг приблизно дорівнює 127 тисячам годин відео у форматі 4K. Це майже 15 років безперервного перегляду.

- Реклама -

Інтерес до мережі не обмежився днем запуску. У перший день роботи 5G у столиці абоненти завантажили понад 25 ТБ. Далі мережа щодня віддавала в середньому понад 29 ТБ, тобто після ажіотажу перших днів навантаження не спало, а зросло.

Рейтинг районів змінився

Наприкінці липня оператор уперше показав, як 5G розподіляється по районах Києва. За місяць ця картина помітно змінилася.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Компанія веде два окремі рейтинги, і лідери в них не збігаються. Перший — за загальним обсягом 5G-трафіку. Тут перше місце втримав Шевченківський район, а на другу сходинку вийшов Соломʼянський, обмінявшись місцями з Дніпровським.

Другий рейтинг — за середнім обсягом трафіку на одну базову станцію. Він показує не розмір району, а те, наскільки активно люди в ньому користуються мережею. Саме тут лідер змінився. Місяць тому першим був Голосіївський, тепер рейтинг очолює Соломʼянський.

Попередній перегляд — рейтинг районів 5G (серпень)
Рейтинг активності 5G
Райони Києва, серпень 2026

За середнім обсягом трафіку на одну базову станцію

1 Соломʼянський ▲ 1
2 Голосіївський ▼ 1
3 Подільський
4 Шевченківський ▲ 1
5 Дарницький ▲ 3
6 Дніпровський ▼ 2
7 Святошинський
8 Печерський ▲ 1
9 Деснянський ▼ 3
10 Оболонський
Стрілками позначено зміну позиції порівняно з рейтингом за перший тиждень роботи мережі (кінець липня 2026 року).

Найпомітніше піднявся Дарницький район — з восьмого місця на пʼяте. Загалом за місяць позиції змінили сім районів із десяти.

Де працює мережа

Відкрите тестування 5G у столиці Vodafone розпочав 22 липня 2026 року одразу в усіх десяти адміністративних районах. Тому рейтинг охоплює все місто, а не окремі його частини. Мережа працює на обладнанні європейського виробника Nokia в діапазоні 3500 МГц.

Клієнти оператора можуть користуватися звʼязком пʼятого покоління у будь-якому районі Києва. Територію тестового покриття компанія показала на окремій карті.

- Реклама -
Мапа або карта покриття Vоdafone 5G у Києві

Київ став четвертим населеним пунктом, де Vodafone відкрив тестування 5G, — після Львова, Бородянки та Харкова. Загалом мережею пʼятого покоління оператора вже скористалися майже 1,3 мільйона унікальних абонентів по всій країні. Найближчим часом компанія планує тестування технології в Одесі.

Як скористатися 5G у Києві

Протестувати новий рівень швидкості мобільного інтернету можуть усі клієнти Vodafone із SIM-картами та смартфонами, які підтримують 5G. Підключати додаткові послуги або змінювати тарифний план не потрібно.

Трафік у мережі 5G тарифікується так само як і трафік LTE/4G, відповідно до чинного тарифу клієнта. Якщо SIM-картка та смартфон підтримують технологію, а в налаштуваннях пристрою вибрано відповідний тип мережі, підключення до 5G у зоні покриття відбувається автоматично.

Перевірити готовність SIM-картки просто. Якщо вона працює в мережі 4G, то підтримує і 5G. Достатньо подивитися на позначку 4G/LTE на екрані смартфона або набрати *222#.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Україна піднялася у світовому рейтингу мобільного інтернету й обійшла Велику Британію

Україна посіла 59-те місце у світовому рейтингу мобільного інтернету, додавши п'ять сходинок. Медіанна швидкість зросла до 82,22 Мбіт/с проти 70,2 Мбіт/с у червні.
Новини

«Київстар» першим серед українських операторів запустив eSIM для подорожей

«Київстар» запустив окрему eSIM для подорожей: платити треба лише за обраний пакет гігабайтів у роумінгу, без регулярної абонплати. Доступні пакети на 5, 10, 20 або 40 ГБ.
Новини

SWEET.TV назвав дату прем’єри «Зрадників» і розкрив імена усіх учасників

SWEET.TV оприлюднив імена всіх учасників другого сезону шоу «Зрадники». Прем'єра відбудеться 17 вересня, наступні серії виходитимуть щочетверга.
Новини

Netflix може додати сервіси конкурентів до власного застосунку

Netflix обговорює можливість запустити на своїй платформі сервіси-конкуренти Peacock і Fox One. У Франції компанія вже тестує подібне партнерство з телеканалом TF1.
Новини

Alibaba відкрила загальний доступ до генератора відеороликів Wan3.0

Alibaba відкрила загальний доступ до відеогенератора Wan3.0. Модель створює ролики до 30 секунд у роздільній здатності 1080p — удвічі довші, ніж попередня версія Wan2.7.