Vodafone підбив підсумки першого місяця відкритого тестування 5G у Києві

Мережею 5G Vodafone у Києві за перший місяць відкритого тестування скористалися понад 635 тисяч унікальних абонентів. Разом вони завантажили понад 875 ТБ трафіку, повідомила пресслужба оператора.

Такий обсяг приблизно дорівнює 127 тисячам годин відео у форматі 4K. Це майже 15 років безперервного перегляду.

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Інтерес до мережі не обмежився днем запуску. У перший день роботи 5G у столиці абоненти завантажили понад 25 ТБ. Далі мережа щодня віддавала в середньому понад 29 ТБ, тобто після ажіотажу перших днів навантаження не спало, а зросло.

Рейтинг районів змінився

Наприкінці липня оператор уперше показав, як 5G розподіляється по районах Києва. За місяць ця картина помітно змінилася.

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Компанія веде два окремі рейтинги, і лідери в них не збігаються. Перший — за загальним обсягом 5G-трафіку. Тут перше місце втримав Шевченківський район, а на другу сходинку вийшов Соломʼянський, обмінявшись місцями з Дніпровським.

Другий рейтинг — за середнім обсягом трафіку на одну базову станцію. Він показує не розмір району, а те, наскільки активно люди в ньому користуються мережею. Саме тут лідер змінився. Місяць тому першим був Голосіївський, тепер рейтинг очолює Соломʼянський.

Попередній перегляд — рейтинг районів 5G (серпень)

Рейтинг активності 5G Райони Києва, серпень 2026 За середнім обсягом трафіку на одну базову станцію 1 Соломʼянський ▲ 1 2 Голосіївський ▼ 1 3 Подільський — 4 Шевченківський ▲ 1 5 Дарницький ▲ 3 6 Дніпровський ▼ 2 7 Святошинський — 8 Печерський ▲ 1 9 Деснянський ▼ 3 10 Оболонський — Стрілками позначено зміну позиції порівняно з рейтингом за перший тиждень роботи мережі (кінець липня 2026 року).

Найпомітніше піднявся Дарницький район — з восьмого місця на пʼяте. Загалом за місяць позиції змінили сім районів із десяти.

Де працює мережа

Відкрите тестування 5G у столиці Vodafone розпочав 22 липня 2026 року одразу в усіх десяти адміністративних районах. Тому рейтинг охоплює все місто, а не окремі його частини. Мережа працює на обладнанні європейського виробника Nokia в діапазоні 3500 МГц.

Клієнти оператора можуть користуватися звʼязком пʼятого покоління у будь-якому районі Києва. Територію тестового покриття компанія показала на окремій карті.

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Київ став четвертим населеним пунктом, де Vodafone відкрив тестування 5G, — після Львова, Бородянки та Харкова. Загалом мережею пʼятого покоління оператора вже скористалися майже 1,3 мільйона унікальних абонентів по всій країні. Найближчим часом компанія планує тестування технології в Одесі.

Як скористатися 5G у Києві

Протестувати новий рівень швидкості мобільного інтернету можуть усі клієнти Vodafone із SIM-картами та смартфонами, які підтримують 5G. Підключати додаткові послуги або змінювати тарифний план не потрібно.

Трафік у мережі 5G тарифікується так само як і трафік LTE/4G, відповідно до чинного тарифу клієнта. Якщо SIM-картка та смартфон підтримують технологію, а в налаштуваннях пристрою вибрано відповідний тип мережі, підключення до 5G у зоні покриття відбувається автоматично.

Перевірити готовність SIM-картки просто. Якщо вона працює в мережі 4G, то підтримує і 5G. Достатньо подивитися на позначку 4G/LTE на екрані смартфона або набрати *222#.