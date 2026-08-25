Україна піднялася у світовому рейтингу мобільного інтернету й обійшла Велику Британію

Україна за підсумками липня посіла 59-те місце у світовому рейтингу мобільного інтернету, додавши п’ять сходинок. Київ у заліку міст піднявся одразу на 50 позицій, свідчать дані Speedtest Global Index.

Цей рейтинг щомісяця складає аналітична компанія Ookla за результатами вимірювань, які роблять користувачі сервісу Speedtest. Країни й міста вона ранжує окремо для мобільного та фіксованого доступу, а ключовим показником слугує медіанна швидкість завантаження. З червня 2024 року у вибірку потрапляють лише локації, що відповідають критерію Precision Threshold.

- Реклама -

У мобільному сегменті Україна опинилася між Ірландією та Чилі. Медіанна швидкість завантаження досягла 82,22 Мбіт/с, тоді як місяцем раніше вона становила 70,2 Мбіт/с. Позаду лишилася й Велика Британія — вона посідає 62-ге місце з показником 74,57 Мбіт/с.

Швидкість віддачі в українських мобільних мережах становить 15,73 Мбіт/с, затримка — 23 мс. Обидва показники кращі за світові медіани, які дорівнюють 14,19 Мбіт/с і 24 мс. Натомість за завантаженням країна помітно відстає від світового рівня у 109,73 Мбіт/с.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Головним рушієм зростання став Київ. Столиця посіла 55-те місце серед міст світу з результатом 161,39 Мбіт/с. Харків додав шість позицій і піднявся на 61-ше місце з медіанною швидкістю 156,13 Мбіт/с. Обидва міста майже вдвічі випереджають показник по країні загалом.

Це зростання збіглося з появою в столиці мереж п’ятого покоління. У липні «Київстар» відкрив у Києві найбільшу тестову зону 5G у межах пілотного проєкту Мінцифри. Тоді ж Vodafone повідомив, що за першу добу відкритого тестування до його мережі під’єдналися 135 тисяч абонентів.

На ринку фіксованого широкосмугового доступу змін майже немає. Україна другий місяць поспіль утримує 80-те місце серед 151 країни. Її сусідами в таблиці лишаються Греція та Азербайджан. Медіанна швидкість завантаження тут становить 92,81 Мбіт/с, віддачі — 93,92 Мбіт/с, затримка — 4 мс. Протягом останнього року ці показники майже не змінювалися.

У міському заліку фіксованого інтернету Київ залишився на 104-й позиції з результатом 94,67 Мбіт/с. Харків опустився на дві сходинки, до 114-го місця. Його медіанна швидкість завантаження — 92,85 Мбіт/с.

Перші місця в обох рейтингах не змінилися. Найшвидший мобільний інтернет — в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) із 663,50 Мбіт/с. Далі йдуть Катар із 548,35 Мбіт/с та Кувейт із 392,52 Мбіт/с. У фіксованому сегменті лідирує Сінгапур із 451,14 Мбіт/с. За ним — ОАЕ з 382,87 Мбіт/с і Чилі з 380,93 Мбіт/с. Замикає таблицю Афганістан із 5,29 Мбіт/с.