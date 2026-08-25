SWEET.TV назвав дату прем’єри «Зрадників» і розкрив імена усіх учасників

Онлайн-кінотеатр SWEET.TV оприлюднив імена всіх 21 учасника нового сезону детективного шоу «Зрадники». Дата прем’єри — 17 вересня, повний склад гравців творці розкрили у відеоролику в стилі детективної історії.

Найгучніша прем'єра осені: 2 сезон шоу «ЗРАДНИКИ» на SWEET.TV з 17 вересня

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За сюжетом другого сезону всі учасники зустрічаються в одному потязі, який прямує до Палацу Шенборнів на Закарпатті. Саме там ще навесні стартували зйомки нового сезону. Хто з гравців залишиться вірним, а хто одягне маску зрадника, глядачі дізнаються під час прем’єрних епізодів.

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Серед учасників — уже відомі мільйонам українців публічні особи. У новому сезоні змагатимуться інтерв’юерка Раміна Есхакзай, блогер Дмитро Варварук і комік із «Левів на джипі» Костянтин Трембовецький. До них приєднаються модель Тетяна Брик, політтехнолог Сергій Гайдай, письменник Андрій Кокотюха та фермерка-блогерка Анжеліка Вишебаба. Ведучим гри знову стане Граф — Олексій Гнатковський.

Головний приз, за який змагатимуться гравці, зріс до 1 мільйона гривень — удвічі більше, ніж пропонували учасникам на етапі відкриття кастингу. Учасників чекають масштабніші випробування та несподівані сюжетні повороти порівняно з першим сезоном.

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«У другому сезоні всі гравці думали, що вони знають, як грати, розкусили гру і від цього робили катастрофічні помилки. Ми ще більше заглиблюємося в людську психологію», — розповів ведучий шоу Олексій Гнатковський. За його словами, глядачі побачать, що з людьми коять фобії та параноя.

За словами Гнатковського, цього разу відрізнити правду від брехні гравцям буде ще складніше. Новий сезон глибше занурюється в емоції та страхи учасників. Це дає глядачам змогу не лише спостерігати за грою збоку, а й подумки поставити себе на місце кожного з гравців.

У сезоні з’явиться новий персонаж — дворецький із потойбіччя Соломій. Шоуранерка та керівниця продакшну SWEET.TV Originals Олена Кричковська зазначила, що для участі підібрали команду гравців із розвиненими дедуктивними здібностями. Ці здібності, за її словами, перевірені в реальному житті.

«Для нас цей склад учасників — це своєрідний зріз українського суспільства. Всі учасники максимально не схожі між собою — за професіями, віком, характерами, життєвими досвідами. Втім, усіх об’єднує азарт, любов до інтелектуальних ігор та неабиякі детективні здібності», — розповіла Кричковська.

Ідею ролика, що анонсував сезон, запропонувала сама Раміна Есхакзай. Знімальна команда доповнила її відсиланнями до класики детективного жанру та попереднього сезону «Зрадників».

«„Зрадники“ — це історія про людей, які опиняються в закритому просторі з незнайомцями. Вони не знають одне одного, не можуть повністю довіряти, але водночас змушені взаємодіяти, якщо хочуть перемогти», — прокоментувала Есхакзай.

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17 вересня, у день прем’єри, глядачі одразу побачать кілька епізодів. Наступні серії виходитимуть на SWEET.TV щотижня у четвер і будуть доступні в будь-який зручний для глядачів час.

Повний список учасників нового сезону: Раміна Есхакзай, Діана Бондаренко, Тетяна Брик, Влада Бучко, Дмитро Варварук, Анжеліка Вишебаба, Олександра Власенко, Оксана Ворожбит, Сергій Гайдай, Владислав Гошук, Олексій Дернов, Аліна Ковальська, Андрій Кокотюха, Катерина Кудлач, Лоліта Лейзан, Дмитро Морозюк, Михайло Напорчук, Марія Миронова, Костянтин Трембовецький, Сергій Фазульянов і Павло Шурко.