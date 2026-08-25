Просування в соціальних мережах: як оцінити результат і не переплатити за SMM

Ви регулярно ведете Instagram і Facebook, але отримуєте лише лайки без заявок? Результат залежить не від кількості дописів, а від стратегії. Розберімо, як працює SMM і яка його вартість.

Навіщо бізнесу соцмережі: що дає SMM

Instagram, Facebook і TikTok стали першою точкою знайомства клієнта з брендом. Тут люди переглядають контент і відгуки, ставлять запитання та ухвалюють рішення про покупку. SMM підтримує впізнаваність, пояснює цінність продукту, залучає трафік і зберігає зв’язок з аудиторією через коментарі та повідомлення.

З чого складаються послуги СММ

Команда проводить аудит ніші й конкурентів, розробляє стратегію та візуальний стиль, і лише потім переходить до контенту й реклами.

Стратегія, контент і дизайн

Фахівці формують рубрики, контент-план і візуальний стиль та готують тексти, відео, сторіз і технічні завдання для зйомок.

У діджитал-агенції LuxSite також модерують коментарі й повідомлення, щомісяця аналізують результати та коригують стратегію. Завдяки цьому бренд швидше реагує на запити аудиторії, покращує контент і поступово збільшує кількість звернень.

Таргетована реклама і робота з аудиторією

Реклама приводить нових підписників і заявки швидше за органічне просування, але без оформленого профілю та чіткого офера може лише збільшити витрати.

Коментарі й повідомлення допомагають зрозуміти інтереси та заперечення аудиторії, точніше будувати комунікацію й підтримувати інтерес потенційних клієнтів.

Скільки коштує SMM і від чого залежить ціна

Вартість залежить від кількості платформ, обсягу контенту, дизайну, відео, модерації, аналітики та реклами.

Перед стартом уточніть:

що входить у щомісячний пакет;

хто відповідає за стратегію, контент і комунікацію;

чи включені фото- й відеозйомки, монтаж і рекламні креативи;

як часто команда аналізує результати та коригує план.

Зазвичай робота команди, рекламний бюджет і фото- чи відеозйомка оплачуються окремо. Після погодження обсягу робіт підрядник розраховує вартість проєкту.

Як зрозуміти, що SMM працює

Лайки можуть бути корисним сигналом, але самі по собі не доводять ефективність ведення соцмереж. Показники потрібно прив’язувати до мети ведення сторінок:

охоплення показує, скільки людей побачили контент;

залученість — чи реагують, коментують і зберігають публікації;

переходи та звернення — чи рухається аудиторія до покупки;

вартість заявки — скільки коштує один потенційний клієнт;

ROMI — чи перекриває дохід витрати на маркетинг.

Якщо звернень немає, варто проаналізувати аудиторію та її запити, а потім скоригувати офери, контент і шлях до заявки.

Коли вести соцмережі самостійно, а коли делегувати

Самостійний формат підходить, коли власник добре знає аудиторію, має час регулярно створювати матеріали й може аналізувати статистику. Для невеликої сторінки цього іноді достатньо.

Коли платформ кілька та потрібні контент, дизайн, реклама та модерація, варто замовити просування в соціальних мережах у LuxSite. Команда проаналізує сторінки, визначить слабкі місця та сформує план робіт відповідно до цілей і бюджету бізнесу.