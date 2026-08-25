Netflix може додати сервіси конкурентів до власного застосунку

Netflix обговорює можливість інтегрувати у власний застосунок контент сторонніх стримінгових сервісів. Серед варіантів, які розглядало керівництво компанії, — Peacock від NBCUniversal і Fox One від Fox Corporation, повідомляє The New York Times.

Остаточного рішення в Netflix ще не ухвалили, тому конкретні терміни появи стороннього контенту в застосунку наразі невідомі. Не з’ясовано й те, у якому форматі компанія може запропонувати його користувачам.

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Можливі два варіанти. Перший — продаж окремих підписок на Peacock і Fox One прямо із застосунку Netflix. За таким принципом Amazon Prime Video вже пропонує підписку на HBO Max. Другий — повна інтеграція чужого контенту у власну бібліотеку: так YouTube нещодавно вчинив із Peacock у межах підписки YouTube Premium. Поки Netflix не уточнював, який із підходів йому ближчий.

Для Netflix такий крок став би помітною зміною стратегії. Amazon Prime Video та Roku вже давно дозволяють оформлювати підписки на конкурентів просто зі своїх платформ. Netflix натомість лише нещодавно почав долучатися до спільних пакетів зі сторонніми сервісами.

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Найближчим часом компанія не планує укладати нові подібні угоди. Тобто це стратегія на декілька років вперед. Втім, подібне партнерство Netflix уже тестує у Франції. У червні 2026 року сервіс інтегрував у застосунок прямі ефіри та контент французького телеканалу TF1.

Співголова Netflix Ґреґ Пітерс назвав результати співпраці з TF1 «багатообіцяльними». За його словами, компанія готова розглядати й інші подібні угоди. Умова одна — вони мають бути вигідними для підписників, партнерів і самого Netflix.

Такий підхід вписується у ширший тренд серед стримінгових сервісів. Раніше компанії переважно змагалися за нових підписників. Тепер вони дедалі частіше прагнуть стати тим єдиним застосунком, який глядач відкриває першим, — навіть якщо для цього доведеться об’єднуватися з давніми конкурентами. Зокрема, Netflix також розглядає запуск власних лінійних телеканалів із безперервним показом фільмів і серіалів, щоб втримати залученість глядачів.

Окрім уваги глядачів стримінговим сервісам доводиться змагатися і за авторів контенту. Так, YouTube готовий платити популярним блогерам мільйони доларів, щоб їхні нові відео певний час виходили лише на платформі. У такий спосіб сервіс намагається втримати авторів від паралельних угод із Netflix. Той, своєю чергою, платить творцям за одночасну публікацію контенту на обох платформах.