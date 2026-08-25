Maxell відновила випуск аудіокасет

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Maxell і Disk Union випустили спецсерію аудіокасет UD-60U
Фото: : Maxell / Disk Union

Maxell разом із японською компанією Disk Union випустила спеціальний тираж аудіокасет UD-60U у впізнаваному чорно-червоному оформленні. Носії продаватимуть у Японії по 990 єн ($6,25) за штуку.

UD-60U розрахована на 60 хвилин запису. За характеристиками вона не відрізняється від класичної серії. Замість звичного логотипу UD на касеті — стилізований DU. Окрім поштучного продажу, є й упаковка з трьох касет за 2900 єн ($18,28).

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Обидві компанії відверто розраховують на ностальгію покупців. Касети мають нагадати про оригінальну серію UD тим, хто на ній виріс, зазначають у Disk Union. Там-таки жартома пропонують записувати на нові носії музику з вінілових платівок.

Maxell і Disk Union випустили спецсерію аудіокасет UD-60U

UD-60U — це касета Type I на основі оксиду заліза. За якістю запису такі носії поступалися дорожчим хромовим Type II та «металевим» Type IV. Останні використовували зокрема для високоякісного запису музики.

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Натомість звичайні Type I добре знайомі шанувальникам ретрокомп’ютерів. У 1970–1980-х роках такі касети широко використовували як носії програм і даних для домашніх 8-бітних комп’ютерів. Серед них — Commodore VIC-20 і Plus/4, ZX Spectrum, Amstrad CPC, MSX та BBC Micro. На таке застосування звертають увагу профільні ЗМІ. Самі Maxell і Disk Union у промоматеріалах його не згадують.

Серія UD з’явилася на ринку 1970 року як масовий продукт із низьким рівнем шуму. Згодом Maxell почала використовувати в ній чистіший магнітний шар на основі гамма-гематиту. Такі касети використовували й великі музичні видавництва — на них випускали альбоми. Основними конкурентами UD були TDK SD та Sony HF.

До старого оформлення Maxell повернулася у 2016 році, коли знову вивела в продаж касети в ретроупаковці. У 2025 році компанія разом із Disk Union випустила першу партію відроджених UD. Вона викликала помітний інтерес у покупців. Тепер партнери підготували новий тираж.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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