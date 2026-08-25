«Київстар» першим серед українських операторів запустив eSIM для подорожей

«Київстар» першим серед українських операторів запустив SIM для подорожей — окрему eSIM для мобільного інтернету в роумінгу без регулярної абонплати. Послуга працює у 38 країнах, а користувач сплачує лише за обраний пакет гігабайтів.

SIM для подорожей — це окрема eSIM із новим номером для мобільного інтернету за кордоном. Дзвінків та SMS вона не передбачає. Абонент обирає пакет на 5, 10, 20 або 40 ГБ і сплачує тільки за нього. Скористатися нею можуть не лише клієнти «Київстару» — eSIM доступна й абонентам інших операторів.

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Щоб під’єднати електронну SIM для подорожей, потрібно придбати її в інтернет-магазині «Київстару». Далі — встановити eSIM на смартфон із підтримкою цієї технології та активувати. Після цього мобільний інтернет у роумінгу стає доступний в усіх країнах, де діє послуга.

Географія покриття охоплює 38 країн, зокрема Австрію, Азербайджан, Бельгію, Болгарію, Велику Британію, Грецію, Данію, Естонію, Ірландію, Ісландію, Іспанію, Італію, Кіпр, Латвію, Литву, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальту, Молдову, Нідерланди, Німеччину, Норвегію, Об’єднані Арабські Емірати, Польщу, Південну Корею, Португалію, Румунію, Сербію, Словаччину, Словенію, США, Туреччину, Угорщину, Фінляндію, Францію, Хорватію, Чехію та Швецію. Послуга також діє у Гваделупі, Мартиніці та Французькій Гвіані. В окремих країнах покриття поширюється й на популярні острови та території: Канарські й Азорські острови, Мадейру, Корсику, Ібіцу, Ватикан і Сан-Марино.

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За словами CEO «Київстару» Олександра Комарова, мобільний інтернет — одна з основних потреб українців за кордоном. Тому компанія хотіла дати користувачам простий вибір: окрему eSIM з оплатою лише за потрібний пакет інтернету. «Важливо, що скористатися цим рішенням можуть не лише абоненти Київстар, а й користувачі інших мобільних операторів», — зазначив він.

«Київстар» продовжує розвивати послуги для абонентів за кордоном і розширювати технологічні можливості роумінгу. Оператор ще в березні 2026 року запустив VoLTE у роумінгу в 37 країнах — ця технологія забезпечує голосові виклики через мережі 4G. Також діє 5G-роумінг у десятках країн світу. Окрім того, працює послуга «Роумінг як вдома». Вона дозволяє користуватися мобільним зв’язком за кордоном на умовах, наближених до домашнього тарифу.