Kvartal TV змінює назву на RAZ 3 і припиняє супутникове розповсюдження

Телеканал Kvartal TV з 1 вересня 2026 року змінює назву на RAZ 3 і припиняє розповсюдження сигналу через супутник. Про це йдеться в листі ТОВ «Віжн Медіа» до провайдерів аудіовізуальних сервісів, копія якого є в розпорядженні редакції Mediasat.

Ребрендинг обмежується назвою і логотипом. Сітка мовлення, концепція, тематична спрямованість і наповнення каналу лишаються незмінними. Мовлення триватиме безперервно, відповідно до встановленого порядку.

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Роздачу сигналу через супутник припинять о 00:00 у ніч проти 1 вересня. Далі сигнал телеканалу доставлятимуть виключно через IP-інфраструктуру, тож єдиним способом приймання стане наземний канал. Це стосується провайдерів і операторів кабельного телебачення, які ретранслюють телеканал у своїх мережах.

Разом із назвою змінюється і правовласник телеканалу. Ним стає ТОВ «Мрія Медіа Продакшенс» (MRIYA MEDIA PRODUCTIONS, LLC) з ідентифікатором медіа I80-00035. Компанія зареєстрована в місті Шерідан, штат Вайомінг, США. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення внесла телеканал до Переліку зареєстрованих іноземних лінійних медіа.

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Роздавати сигнал провайдерам і надавати технічну підтримку будуть ТОВ «Космонова Бродкаст» та ПП «К-Медіа Плюс» (належить Віктору Самойленку).

Нинішні зміни відбуваються за кілька місяців після того, як телеканал оголосив про закриття. Наприкінці березня 2026 року Kvartal TV повідомив, що припинить мовлення з 30 квітня. Втім, вже на початку квітня канал скасував це рішення і продовжив роботу.

Думка експерта

Зміна назви приховує значно глибші процеси, вважає медіаексперт Андрій Соломаха. У коментарі для Mediasat він зазначив, що лист подає події як технічні корективи. Фактично ж змінюються і правовласник, і сам телеканал. Замість української юридичної особи, зареєстрованої в Нацраді, права переходять до американської MRIYA MEDIA PRODUCTIONS, LLC. Вона отримує мовника вже під іншою назвою, але зберігає попереднє наповнення.

Головну мету такої схеми експерт бачить у збереженні наявної мережі дистрибуції та сформованих фінансових потоків. Такий стан має протриматися щонайменше до 31 грудня 2026 року.

Подальша доля каналу у 2027 році, за оцінкою Соломахи, під великим питанням. Він стверджує, що телеканал фактично відходить до компанії «Поверхность ТВ» Віктора Самойленка. Вона є прямим конкурентом дистриб’юторського крила медіагрупи «1+1». Тому експерт прогнозує, що «1+1» відмовиться дистрибутувати канал конкурента. Сумнівається він і в кращих умовах для правовласників контенту «Кварталу». Роялті від «Поверхность ТВ» навряд чи перевищать надходження від дистрибуції через «1+1».

Довготривалої співпраці Соломаха не очікує. За його прогнозом, сторони пропрацюють 2027 рік і розійдуться, оскільки «Поверхность ТВ» не зможе виконати взяті фінансові зобов’язання. Навколо цієї компанії тягнеться шлейф судових процесів, зокрема спорів із Суспільним мовником і великими медіагрупами. Через це експерт прогнозує ринку нову хвилю турбулентності. Щонайменше це будуть жорсткі судові баталії, а в гіршому разі — кримінальні провадження.