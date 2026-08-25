Футбольні ліги Англії та Шотландії звинуватили російський телеканал у піратських трансляціях

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Пиратство и футбол

Англійська футбольна ліга (EFL) та Шотландська професійна футбольна ліга (SPFL) розпочали розслідування через нелегальні трансляції своїх матчів на російському телеканалі «Футбол». Обидві ліги не виключають судового позову до мовника, пише The Guardian.

Права на англійські матчі канал втратив ще в березні 2022 року, коли EFL розірвала контракт. Тоді ж SPFL призупинила показ ігор шотландської Прем’єр-ліги на «Матч ТВ».

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Минулого тижня EFL отримала повідомлення, що «Футбол» показав кілька матчів Чемпіоншипу — другого за силою дивізіону англійського футболу. Ліга надіслала скаргу російській стороні, однак канал проігнорував попередження і продовжив піратський показ. В ефірі опинилися й матчі шотландської Прем’єр-ліги.

Тепер обидві організації залишають за собою право звернутися до суду. Позов може стосуватися як самого каналу, так і осіб, які надають йому доступ до матчів.

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Шотландська ліга веде розслідування спільно з компанією Infront, яка володіє правами на трансляцію.

Європейські ліги вже не вперше судяться через піратський показ матчів. У травні 2026 року іспанський суд відмовився оштрафувати NordVPN у справі про трансляції Ла Ліги. Сама Ла Ліга бореться з піратством через масові блокування. У липні 2026 року під них потрапили понад 500 тисяч легальних сайтів.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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