Apple випустила нові Mac mini та Mac Studio на чіпах M6 і M5

Новини
Mac mini та Mac Studio
Фото: Jeffrey Hazelwood / CNET

Apple представила оновлені Mac mini та Mac Studio з новими чіпами лінійки M6 і M5. Попереднє замовлення на обидві моделі стартує відсьогодні, 25 серпня, а продаж розпочнеться 22 вересня.

Mac mini отримав чіпи M6 і M5 Pro. Базова версія коштуватиме від 899 доларів, а модифікація з M5 Pro — від 1699 доларів. Mac Studio побудований на чіпах M5 Max і M5 Ultra. Його ціна становить від 2499 і 5499 доларів відповідно.

- Реклама -

Продуктивність Mac mini з чіпом M6 у завданнях зі штучним інтелектом зросла у чотири рази, повідомили в Apple. Швидкість графіки та накопичувача збільшилася вдвічі, а продуктивність процесора — на 40%. Версія з чіпом M5 Pro забезпечує ще вищі показники в усіх цих напрямах.

Обидві модифікації Mac mini підтримують Wi-Fi 7 та Bluetooth 6. Дротове з’єднання працює на швидкості 2,5 Гбіт/с з можливістю підвищення до 10 Гбіт/с. Ці зміни поєднуються з можливостями macOS 27 і новим поколінням Apple Intelligence, зокрема оновленою Siri. Це робить Mac mini суттєвим оновленням лінійки, заявили в Apple.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Mac Studio на базі M5 Max та M5 Ultra Apple назвала найпотужнішим комп’ютером у своїй лінійці. Продуктивність у задачах зі штучним інтелектом зросла у 4,3 раза. Швидкість накопичувача збільшилася вдвічі, графіки — у 1,8 раза, а процесора — у 1,3 раза. Також зросла пропускна здатність пам’яті.

За словами компанії, це розширює можливості дизайнерів, розробників і фахівців з аналізу даних.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Футбольні ліги Англії та Шотландії звинуватили російський телеканал у піратських трансляціях

Англійська та Шотландська футбольні ліги перевіряють факт нелегального показу своїх матчів на російському каналі «Футбол». Ліги не виключають позову до мовника.
Новини

Kvartal TV змінює назву на RAZ 3 і припиняє супутникове розповсюдження

З 1 вересня Kvartal TV стає RAZ 3, а його правовласником — компанія «Мрія Медіа Продакшенс» зі США. Телеканал вже внесено до Переліку зареєстрованих іноземних лінійних медіа.
Новини

Vodafone підбив підсумки першого місяця відкритого тестування 5G у Києві

За перший місяць відкритого тестування 5G Vodafone у Києві мережею скористалися понад 635 тисяч абонентів. Разом вони завантажили понад 875 ТБ трафіку.
Новини

Україна піднялася у світовому рейтингу мобільного інтернету й обійшла Велику Британію

Україна посіла 59-те місце у світовому рейтингу мобільного інтернету, додавши п'ять сходинок. Медіанна швидкість зросла до 82,22 Мбіт/с проти 70,2 Мбіт/с у червні.
Новини

«Київстар» першим серед українських операторів запустив eSIM для подорожей

«Київстар» запустив окрему eSIM для подорожей: платити треба лише за обраний пакет гігабайтів у роумінгу, без регулярної абонплати. Доступні пакети на 5, 10, 20 або 40 ГБ.