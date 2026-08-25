Apple випустила нові Mac mini та Mac Studio на чіпах M6 і M5

Apple представила оновлені Mac mini та Mac Studio з новими чіпами лінійки M6 і M5. Попереднє замовлення на обидві моделі стартує відсьогодні, 25 серпня, а продаж розпочнеться 22 вересня.

Mac mini отримав чіпи M6 і M5 Pro. Базова версія коштуватиме від 899 доларів, а модифікація з M5 Pro — від 1699 доларів. Mac Studio побудований на чіпах M5 Max і M5 Ultra. Його ціна становить від 2499 і 5499 доларів відповідно.

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Продуктивність Mac mini з чіпом M6 у завданнях зі штучним інтелектом зросла у чотири рази, повідомили в Apple. Швидкість графіки та накопичувача збільшилася вдвічі, а продуктивність процесора — на 40%. Версія з чіпом M5 Pro забезпечує ще вищі показники в усіх цих напрямах.

The new Mac mini is here. Small in size. Big on performance. From everyday productivity to all things AI, it can help you do it all. pic.twitter.com/GopxcHM5od — Tim Cook (@tim_cook) August 25, 2026

Обидві модифікації Mac mini підтримують Wi-Fi 7 та Bluetooth 6. Дротове з’єднання працює на швидкості 2,5 Гбіт/с з можливістю підвищення до 10 Гбіт/с. Ці зміни поєднуються з можливостями macOS 27 і новим поколінням Apple Intelligence, зокрема оновленою Siri. Це робить Mac mini суттєвим оновленням лінійки, заявили в Apple.

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Mac Studio на базі M5 Max та M5 Ultra Apple назвала найпотужнішим комп’ютером у своїй лінійці. Продуктивність у задачах зі штучним інтелектом зросла у 4,3 раза. Швидкість накопичувача збільшилася вдвічі, графіки — у 1,8 раза, а процесора — у 1,3 раза. Також зросла пропускна здатність пам’яті.

За словами компанії, це розширює можливості дизайнерів, розробників і фахівців з аналізу даних.