VK подала позов проти Apple через видалення застосунків з App Store

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ВКонтакте / vk.com

19 серпня юридична особа холдингу VK — ТОВ «ВК» — подала позов проти Apple до Арбітражного суду Москви, пише РБК. Відповідачами у справі виступають Apple Inc, Apple Distribution International Ltd та російський підрозділ «Еппл рус». Справу розглядає суд першої інстанції.

VK вимагає повернути свої застосунки в App Store. Компанія також просить відновити можливість користувачів отримувати від них сповіщення. У разі невиконання рішення суду позивач просить стягувати з Apple судову неустойку окремо за кожен застосунок. За соціальну мережу «ВКонтакте» це 50 млн рублів на день. За VK Music передбачено 5 млн рублів на день, за «Однокласники» — 3 млн рублів. Штраф пропонують нараховувати в повному обсязі починаючи з шостого дня після винесення рішення. Також VK вимагає стягнути з Apple 200 тис. рублів судових витрат на сплату державного мита.

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«Apple без попередження в односторонньому порядку видалила застосунки VK з App Store. У позові VK вимагає від Apple повернути застосунки компанії в App Store, відновити можливість користувачам отримувати сповіщення із застосунків та стягнути штраф у разі невиконання рішення суду», — заявили у пресслужбі VK.

Apple видалила застосунки VK з App Store наприкінці червня. З магазину зникли «ВКонтакте», VK Music, VK Messenger, VK Video, VK Знайомства та VK Дзвінки. Також пропали «Дзен», «Однокласники», «Хмара Mail», пошта Mail, Skillbox і «Юла». Компанія пояснила рішення дотриманням санкційних правил. У VK заявили у відповідь, що компанія ніколи не перебувала під санкціями та не фігурувала в санкційних списках.

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Через кілька тижнів застосунки VK зникли й з магазину Google Play на пристроях Android. Цей крок збігся з новим пакетом санкцій ЄС проти компанії. Тоді ж холдинг оголосив про продаж 100% магазину застосунків RuStore гендиректору компанії-розробника.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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