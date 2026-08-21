Вартість усіх тарифів YouTube Premium в Україні зросла майже вдвічі

YouTube підвищив вартість передплати Premium в Україні майже вдвічі — індивідуальний тариф подорожчав з 99 до 179 грн на місяць, а сімейний — зі 149 до 299 грн. Оновлені ціни вже з’явилися на сторінці сервісу.

Подорожчав і студентський тариф — з 59 до 109 грн на місяць. Сімейна передплата, як і раніше, охоплює до п’яти учасників. Українські користувачі почали отримувати повідомлення про нову вартість.

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Попередні ціни трималися без істотних змін майже вісім років. Компанія Google запустила YouTube Premium в Україні у листопаді 2018 року. Індивідуальна передплата тоді коштувала ті самі 99 грн, а сімейна — 149 грн.

Водночас YouTube розширює географію дешевшого тарифу Premium Lite. Платформа оголосила, що доступ до нього з’явиться в усіх країнах, де працює звичайний Premium. Україна входить до цього переліку. Наразі полегшений тариф доступний у 63 країнах, тоді як повний Premium — у 120.

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Уперше Premium Lite запустили в березні 2025 року для обмеженого кола країн. Ціну встановлюють окремо для кожного ринку. Тоді в США тариф коштував 7,99 долара на місяць, а у квітні 2026 року подорожчав до 8,99 долара.

Порівняно з повним Premium економтариф має низку обмежень. Він прибирає рекламу з більшості звичайних відео та дає змогу завантажувати їх і відтворювати у фоновому режимі. Натомість реклама може залишатися в музичних кліпах, Shorts, результатах пошуку та на головній сторінці. YouTube Music Premium до тарифу не входить, як і фонове відтворення й завантаження Shorts.

Різниться й дохід авторів від переглядів за цими двома тарифами. З передплат Premium Lite у спільний пул для авторів іде 60% чистого доходу. Для звичайного Premium — лише 30%.

Зміни для авторів не обмежуються виплатами. З 1 лютого 2027 року YouTube вдвічі підвищить пороги переглядів для вступу до партнерської програми. Чинних учасників нові вимоги не торкнуться.

Скористатися Premium Lite в Україні поки що не можна. Ні точної дати запуску, ні місцевої ціни YouTube не називав.