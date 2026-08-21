Україна запровадила санкції проти творців мультсеріалу «Маша та Ведмідь»

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти п’ятьох росіян і чотирьох організацій, причетних до створення мультсеріалу «Маша та Ведмідь». Відповідний указ №747/2026 глава держави підписав 20 серпня, йдеться на сайті президента.

Указ увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Підставою для обмежень став зміст самої анімації. Серіал поширює «проросійські наративи, замасковані під дитячий контент, що становить загрозу національній безпеці України», зазначено в повідомленні.

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Під санкції потрапила студія «Анімаккорд» — автор мультсеріалу. Обмеження стосуються також її засновника й генерального директора. У списку — автор сценарію, режисер, продюсер і власник прав на серіал.

Рішення щодо творців «Маші та Ведмедя» стало частиною ширшого санкційного пакета. Того ж дня президент підписав ще три укази. Вони охоплюють підприємства російського військово-промислового комплексу та компанії підсанкційної групи «Русал». Третій указ спрямований проти колаборантів і російських високопосадовців.

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Санкцій проти «Анімаккорду» в Україні вимагали щонайменше з осені 2025 року. На початку липня 2026 року Центр протидії дезінформації РНБО оновив аналітику мультсеріалу. Тоді ж він рекомендував запровадити обмеження. За висновками центру, анімація формує позитивний образ Росії та нормалізує радянську символіку в дитячому середовищі.

У червні 2026 року Netflix придбав права на восьмий і дев’ятий сезони мультсеріалу. Сервіс також продовжив угоду щодо попередніх сезонів і спін-офів. Саме ця угода спонукала центр повернутися до теми.

Мультсеріал студії «Анімаккорд» лишається популярним і в Україні. У серпні 2025 року він очолив рейтинг дитячих YouTube-каналів країни з 813 млн переглядів. У топ-10 тоді переважав російськомовний контент.