Україна запровадила санкції проти творців мультсеріалу «Маша та Ведмідь»

Новини
Маша та Ведмідь

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти п’ятьох росіян і чотирьох організацій, причетних до створення мультсеріалу «Маша та Ведмідь». Відповідний указ №747/2026 глава держави підписав 20 серпня, йдеться на сайті президента.

Указ увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Підставою для обмежень став зміст самої анімації. Серіал поширює «проросійські наративи, замасковані під дитячий контент, що становить загрозу національній безпеці України», зазначено в повідомленні.

- Реклама -

Під санкції потрапила студія «Анімаккорд» — автор мультсеріалу. Обмеження стосуються також її засновника й генерального директора. У списку — автор сценарію, режисер, продюсер і власник прав на серіал.

Рішення щодо творців «Маші та Ведмедя» стало частиною ширшого санкційного пакета. Того ж дня президент підписав ще три укази. Вони охоплюють підприємства російського військово-промислового комплексу та компанії підсанкційної групи «Русал». Третій указ спрямований проти колаборантів і російських високопосадовців.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Санкцій проти «Анімаккорду» в Україні вимагали щонайменше з осені 2025 року. На початку липня 2026 року Центр протидії дезінформації РНБО оновив аналітику мультсеріалу. Тоді ж він рекомендував запровадити обмеження. За висновками центру, анімація формує позитивний образ Росії та нормалізує радянську символіку в дитячому середовищі.

У червні 2026 року Netflix придбав права на восьмий і дев’ятий сезони мультсеріалу. Сервіс також продовжив угоду щодо попередніх сезонів і спін-офів. Саме ця угода спонукала центр повернутися до теми.

Мультсеріал студії «Анімаккорд» лишається популярним і в Україні. У серпні 2025 року він очолив рейтинг дитячих YouTube-каналів країни з 813 млн переглядів. У топ-10 тоді переважав російськомовний контент.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

У Казахстані супутниковим інтернетом Starlink обладнають 124 потяги

Starlink встановлюють у поїздах Казахстану на 50 маршрутах — це 124 склади та 1 235 вагонів. На частині потягів послуга вже працює, решту обладнують за графіком.
Новини

YouTube обіцяє блогерам мільйони доларів за відмову від співпраці з Netflix

YouTube обговорює з великими каналами мільйонні виплати за ексклюзивні відео. Тих, хто все ж підпише контракт з Netflix, платформа обіцяє рідше залучати до реклами.
Новини

В Україні заборонили ще два російські онлайн-кінотеатри

Нацрада заборонила онлайн-кінотеатри Muvee та KinoVibe. Під час моніторингу регулятор зафіксував російськомовний інтерфейс і фільми, заборонені до показу в Україні.
Новини

Нацрада винесла 13 приписів телеканалу «MEGOGO СПОРТ»

Нацрада зафіксувала на «MEGOGO СПОРТ» рекламу нікотинових подушечок 27 та 30 травня 2026 року. За це мовник отримав 13 приписів — найм'якший захід впливу регулятора.
Новини

SpaceX вивела на орбіту вже понад 11 000 супутників Starlink

SpaceX вивела на орбіту ще 24 супутники Starlink, довівши загальну кількість апаратів мережі до понад 11 000. Це найбільше супутникове угруповання в історії.